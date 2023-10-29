فاجأ الجميع.. الداخلية الكويتية تتخذ قرارا بشأن إلغاء إقامة العمالة المنزلية

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أعلن قطاع شؤون الإقامة في الكويت أنه بعد 3 أشهر من مغادرة العامل المنزلي للبلاد يحق للمواطن إلغاء إقامة العامل المنزلي (مادة 20)، دون الحاجة للانتظار 6 أشهر ليتم إلغاؤها تلقائياً. اضافة اعلان





إلغاء إقامة العمالة المنزلية بالكويت:

عدد العمالة والوافدين :

جاء ذلك بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وتسهيلاً وتيسيراً للمواطنين.وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فإنه يمكن للمواطنين التقديم على خدمة إلغاء إقامة العامل عبر تطبيق "سهل" أو من خلال مراجعة إحدى إدارات شؤون الإقامة، اعتباراً من 5 نوفمبر المقبل.وفي وقت سابق كشفت بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، أن 2.43 مليون وافد ووافدة يحملون جنسيات 174 دولة من مختلف أنحاء العالم يعملون في الكويت بنهاية يونيو 2023.وأوضحت صحيفة "الأنباء" حينها أنه زادت أعدادهم، متضمنة العمالة المنزلية خلال أول 6 أشهر من 2023 بنحو 82.5 ألف عامل وعاملة قياسا إلى عددهم بنهاية ديسمبر 2022 البالغ 2.34 مليون عامل وعاملة.وقد ارتفع إجمالي العمالة في سوق العمل المحلي، متضمنا المواطنين والعمالة المنزلية خلال أول 6 أشهر من 2023 بنحو 86.8 ألف عامل وعاملة ليبلغ عددهم الإجمالي بنهاية يونيو الماضي نحو 2.877 مليون عامل وعاملة مقارنة بـ 2.79 مليون عامل وعاملة بنهاية ديسمبر 2022.