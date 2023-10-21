الفلبين تعلن عن رفع حظر إرسال عمالة إلى هذه الدولة الخليجية

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كشف الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، عن رفع الحظر على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت قريباً.



رئيس الفلبين: رفع الحظر قريبًا

ونقلت وسائل اعلام فلبينية منها صحيفة "فيل ستار"، وشبكة CNN Philippines، عن الرئيس الفلبيني بعد عودته من قمة رابطة دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة بالرياض قوله: إنه ناقش على هامش القمة العلاقات بين الكويت والفلبين. اضافة اعلان

وأضاف: "خلال الاجتماع، تعهدنا بمواصلة المناقشات حول معالجة القضايا العمالية، مشيرا الى أن الحظر المفروض على نشر العمال الفلبينيين في الكويت سينتهي قريباً".

وتابع : في ذلك الاجتماع السريع والقصير للغاية، اتفقنا على مواصلة مناقشة بعض العقبات في علاقتنا في ما يتعلق بالحظر الذي فرضناه على التوظيف.

عودة الأوضاع إلى طبيعتها

وقال: منذ بضعة أشهر، اضطررنا إلى حظر انتشار العمال الفلبينيين في الكويت والآن سينتهي ذلك، سنعود الآن إلى الوضع الطبيعي مع الحكومة الكويتية.



وقال ماركوس إن الحكومة الكويتية تحركت بسرعة كبيرة وبدأت مناقشات حول هذا الأمر على المستوى الوزاري والسفراء.

واعتبر رئيس الفلبين أن ذلك أحد نجاحات رحلته إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الأولى بين الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي، قائلا "أن رحلتنا تستحق العناء من أجل ذلك لأننا قمنا بإصلاح المشكلة مع الكويت".



