الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

فرنسا تتلقى ضربة جديدة وتعلن انسحابها من النيجر

جيش فرنسا في النيجر
قوات نيجرية
أ أ
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أعلن الجيش الفرنسي بدء انسحاب قواته من النيجر، اليوم، وفق وسائل إعلام فرنسية.

إنهاء التعاون العسكري:

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وكان الرئيس الفرنسي أعلن في 24 سبتمبر الماضي، انتهاء التعاون العسكري مع النيجر وبدء المغادرة التدريجية لـ1500 جندي فرنسي.

جاء القرار الفرنسي  بعد توتر مع المجلس العسكري الذي يحكم النيجر منذ الانقلاب الذي نُفّذ في 26 يوليو الماضي ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم.

في وقت سابق، منع النظام العسكري الحاكم في النيجر "الطائرات الفرنسية" من عبور المجال الجوي للبلاد، بحسب رسالة إلى الطواقم الجوية نشرت اليوم.

وكشفت الرسالة، أن المجال الجوي للنيجر "مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة الى أسطول إير فرانس "شركة الخطوط الجوية الفرنسية".

وأضافت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقا "أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة" باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات.

الرحلات الجوية:


في الرابع من سبتمبر أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر حوالى شهر.

وأعلنت النيجر في السادس من أغسطس إغلاق "إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقا من دول مجاورة" في وقت هددت فيه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 يوليو.

وأكدت فرنسا مرات عدة دعمها لإكواس فيما وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.


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