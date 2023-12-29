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فرنسا.. العثور على شاب في حجرة عجلات طائرة قادمة من دولة عربية

العثور على شاب عشريني
طائرة تستعد للهبوط
أ أ
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أفادت السلطات الفرنسية بأنه عثر على شاب على قيد الحياة في حجرة معدات الهبوط في طائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس مصابًا بانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.اضافة اعلان

نقل الشاب إلى المستشفى
وعثر على الرجل الذي يعتقد أنه في العشرينات من العمر خلال عملية تفحص تقنية بعد هبوط رحلة الخطوط الجوية الجزائرية الآتية من وهران الجزائر في مطار أورلي في باريس قبل الظهر، وفق ما أوضحت النيابة العامة لوكالة فرانس برس.
وأضافت النيابة العامة أنه لم يكن يحمل بطاقة هوية ونقل إلى المستشفى في حال خطرة.
وكان مصدر في المطار أفاد في وقت سابق بأن الرجل "كان حيًا ولكن في حالة تهدد الحياة بسبب انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم".
وتحلق الطائرات التجارية على ارتفاع يتراوح ما بين 30 ألفا و40 ألف قدم حيث تنخفض درجات الحرارة عادة إلى حوالى -50 درجة مئوية فيما نقص الأكسجين يجعل البقاء على قيد الحياة غير مرجح لأي شخص يسافر في حجرة معدات الهبوط
وبحسب بيانات إدارة الطيران الاتحادية (FAA) التي استشهدت بها صحيفة "نيويورك تايمز"، حاول 132 شخصا السفر في حجرات معدات هبوط طائرات تجارية بين عامي 1947 و2021.

حوادث مماثلة
وفي إبريل من هذا العام، عثر على جثة رجل في حجرة معدات هبوط طائرة في مطار سخيبول في أمستردام آتية من تورنتو لكنها أقلعت من نيجيريا
وقبل أربعة أشهر عثر على جثتين في حجرة معدات الهبوط في رحلة بين سانتياغو في تشيلي وبوغوتا
وفي يوليو 2019، سقطت جثة رجل متجمدة في حديقة في إحدى ضواحي لندن يعتقد أنها كانت في حجرة معدات هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية كانت تقترب من مطار هيثرو
ويبلغ معدل وفيات الأشخاص الذين يحاولون السفر بهذه الطريقة 77%، وفقا لأرقام إدارة الطيران الاتحادية

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