عمل بطولي.. طفل مسلم غامر بحياته وأنقذ 100 شخص في هجوم موسكو المروع

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في عمل بطولي نادر الحدوث، تمكن طفل مسلم يعمل في موقع الهجوم الذي استهدف العشرات في موسكو، من إنقاذ قرابة 100 شخص، وذلك من خلال تركيزه وعمله بالتعليمات،.



طفل ينقذ 100 شخص في هجوم موسكو:

ارتفاع عدد القتلى في هجوم موسكو:

وفي التفاصيل فقدقاد طالب روسي يدعى "إسلام" يبلغ من العمر 15 عاما، والذي يعمل بدوام جزئي في موقع الهجوم أكثر من 100 شخص إلى خارج المبنى أثناء هجوم كروكوس ووجههم إلى المخرج بكل بطولة وشجاعة.وقام الطفل إسلام بمساعدة أكثر من 100 شخص للخروج من المبنى بعد إعطاء التعليمات لجميع المسؤولين في حالة الطوارئ، وكل ما فعله هو اتباع التعليمات بدقة، وفي الوقت الذي كان فيه المسلحون يطلقون النار.ولاحظ إسلام أن الحشد كان يركض إلى طريق مسدود نحو المرحاض، فبدأ في قيادة عملية الإجلاء، وكان قادرا على إخراج الناس من الممر الضيق إلى منطقة المعرض، ثم عبر مبنى المكاتب إلى الشارع.وأكد الطفل إسلام أنه كان يقوم بعمله فقط، ومن بين أحد أقوال إسلام: "أن تموت في المعركة خير من أن تترك الآخرين يموتون".وكانت شرطة موسكو، قد أعلنت أمس الأحد، ارتفاع عدد قتلى "هجوم كروكوس" إلى 152 شخصًا.وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 152، وفق ما نقلت وكالة تاس.والجمعة، فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو.