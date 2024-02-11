عشرات القتلى جراء انهيار أرضي في دولة آسيوية

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لقي 54 شخصاً حتفهم وفقد أكثر من 63 آخرين جراء الانهيار الأرضي الذي نجم عن هطول أمطار غزيرة في قرية ماسارا المنجمية في جنوب الفلبين، وفق حصيلة جديدة نشرت اليوم .





انهيار أرضي في الفلبين



مواصلة عمليات الإنقاذ



وأفادت السلطات المحلية بمصرع 35 شخصاً وفقدان 77، وانتشال 19 جثة بين الركام في حصيلة سابقة .وأدى الانهيار الأرضي في قرية ماسارا القريبة من منجم للذهب إلى طمر مرآب الحافلات الخاصة بنقل موظفي المنجم، فضلاً عن 55 منزلاً في هذه القرية الواقعة في جزيرة مينداناو بجنوب الفلبين.وتدحرجت الصخور والأشجار من ارتفاع جبل يزيد على 700 متر قرب أحد المنجم، وطمرت تسعة هكتارات تقريباً.وعثرت فرق الإنقاذ، على طفلة تبلغ ثلاث سنوات حية تحت الأنقاض، ما اعتبره رجال الإنقاذ "معجزة".كما تم انتشال جثث جديدة، لكن عمليات الإغاثة في القرية الواقعة في جزيرة مينداناو توقّفت بسبب هزّتين أرضيتين: الأولى بقوة 5,8 درجة عند الساعة 11,22 بالتوقيت المحلي (3,22 ت غ)، والثانية بقوة 5,4 درجة بعد ساعتين.وأكدت السلطات في الفلبين عزمها مواصلة البحث حتى العثور على جميع المفقودين.