عبور 11 شاحنة سعودية معبر رفح محملة بمواد غذائية وطبية لمتضرري غزة

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شهد معبر رفح المصري الحدودي، اليوم الأحد، عبور شاحنات وقوافل المملكة تحمل مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة.





عبور 11 شاحنة سعودية معبر رفح إلى غزة اضافة اعلان



الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني



14 سيارة إسعاف تعبر منفذ رفح متوجهة إلى قطاع غزة



سيارات إسعاف تشمل تجهيزات طبية ضرورية



وحسب "الإخبارية"، فقد تحركت الشاحنات في طريقها إلى القطاع، فيما تنتظر المئات من الشاحنات الأخرى المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام المعبر استعدادًا لعبورها.يأتي هذا بعد عبور مجموعة جديدة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتستهدف هذه القوافل المحاصرين في شمال القطاع منذ بداية الأزمة.وقبل أيام، عبَر منفذ رفح الحدودي اليوم، 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى قطاع غزة، من أصل 20 سيارة من المقرر وصولها للقطاع تباعًا.وتتضمن "سيارات الإسعاف" تجهيزات طبية ضرورية مثل "أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، وحقائب الإسعافات الأولية، ووسائل لعلاج الحروق، وأسرة لنقل المرضى، وجبائر، وأربطة"، وغيرها من المستلزمات اللازمة.ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.