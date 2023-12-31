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شهد
معبر رفح المصري الحدودي، اليوم الأحد، عبور شاحنات وقوافل المملكة تحمل مستلزمات طبية
وأدوية إلى قطاع غزة.
عبور
11 شاحنة سعودية معبر رفح إلى غزةوحسب
"الإخبارية"، فقد تحركت الشاحنات في طريقها إلى القطاع، فيما تنتظر
المئات من الشاحنات الأخرى المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام المعبر
استعدادًا لعبورها.
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الحملة
الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطينييأتي
هذا بعد عبور مجموعة جديدة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب
الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتستهدف هذه القوافل المحاصرين في شمال القطاع منذ
بداية الأزمة.
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سيارة إسعاف تعبر منفذ رفح متوجهة إلى قطاع غزةوقبل أيام، عبَر منفذ رفح الحدودي اليوم، 14 سيارة إسعاف مقدمة من مركز الملك سلمان
للإغاثة والأعمال الإنسانية متوجهة إلى قطاع غزة، من أصل 20 سيارة من المقرر
وصولها للقطاع تباعًا.
سيارات
إسعاف تشمل تجهيزات طبية ضرورية وتتضمن "سيارات الإسعاف" تجهيزات طبية
ضرورية مثل "أجهزة قياس العلامات الحيوية، وأجهزة الأكسجين، وحقائب الإسعافات
الأولية، ووسائل لعلاج الحروق، وأسرة لنقل المرضى، وجبائر، وأربطة"، وغيرها
من المستلزمات اللازمة.
فيديو | مراسل #الإخبارية: عبور 11 شاحنة سعودية معبر رفح محملة بمواد غذائية وطبية لمتضرري غزة#النشرة_الأولى pic.twitter.com/GD9wp4xK9R— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 31, 2023
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.