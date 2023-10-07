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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 120 شخصاً وألف مصاب

زلزال أفغانستان
زلزال أفغانستان
أ أ
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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب أفغانستان بقوة 6,3 درجات اليوم، إلى حوالى 120 شخصاً.

أكثر من ألف مصاب

وأشار رئيس إدارة الكوارث في ولاية هيرات موسى أشاري في تصريح له، إلى إصابة أكثر من ألف بجروح من نساء وأطفال ومسنين.اضافة اعلان
وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة غرب أفغانستان صباح اليوم السبت، وكان مركزه قريباً من أكبر مدينة في المنطقة، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

14 قتيلا:

وقالت الهيئة الأميركية إن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّات ارتدادية بقوة 5.5 و4.7 و6.2 درجات على مقياس ريختر. وأفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي بأن عمق الهزة يبلغ فقط 14 كيلومتراً.

وأوقع الزلزال 14 قتيلاً و78 جريحاً على الأقل وفق مسؤولين عبروا عن خشيتهم من ارتفاع عدد الضحايا، مع ورود تقارير عن حدوث انزلاقات أرضية وانهيار مبان.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الملا جان سايق لوكالة "فرانس برس" إن الحصيلة ما زالت "أولية" معرباً عن خشيته من ارتفاعها نظراً "لوقوع انهيارات أرضية في المناطق الريفية والجبلية أيضاً".

من جهته أفاد متحدث باسم حكومة طالبان بأن السكان وأصحاب المتاجر فرّوا من المباني عندما وقع الزلزال.

زلزال المكسيك:


كما ضرب زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر ولاية واخاكا في جنوب المكسيك مساء أمس الجمعة، حسبما أعلن المركز الوطني لرصد الزلزال.

وقال المركز على منصة «إكس» إن مركز الزلزال حدد في بلدة ماتياس روميرو في واخاكا.

وتم تفعيل الإنذار من زلزال في مكسيكو على مسافة أكثر من 500 كلم وأخلى عشرات الأشخاص منازلهم.

وقال مارتي باتريس رئيس بلدية العاصمة التي تضم تسعة ملايين شخص على منصة «إكس» إن سكان المدينة «شعروا بهزة خفيفة، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار»، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

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