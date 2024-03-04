ظهور حفر عميقة وانهيارات أرضية بشكل مفاجيء في دولة عربية.. ما الأمر؟

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في ظاهرة نادرة ببلدية السبيعة الواقعة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، أبلغ مواطنون مطالبين بمعرفة الأسباب عن ظهور تشقّقات أرضية غامضة بشكل مفاجيء.

وقد ظهرت التشققات الأرضية في عدة مواقع ووصل عمقها إلى 4 أمتار وعرضها 3 أمتار وبمسافات مختلفة.



تشققات أرضية غامضة في ليبيا:

ظاهرة غامضة ببلدية السبيعة في طرابلس:

ونقلت وسائل إعلام عن وزارة البيئة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن فريقا تابعا لها زار المنطقة وعاين عن قرب ظاهرة التصدعات الأرضية.وأوضحت الوزارة في بيانها أنه سيتم إعداد تقرير وإحالته إلى جهات الاختصاص بالوزارة لمعرفة أسبابها ومدى خطورتها.وكانت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تصويرها من داخل إحدى المزارع بمنطقة السبيعة، قد أظهرت شقوقا عميقة وطويلة داخل الأرض.وتعتبر التشققات ظاهرة غير مسبوقة والتي تمت بشكل مفاجئ، وهو ما أثار استغراب وقلق السكان، وطرح تساؤلات واسعة بشأن أسباب هذه التصدّعات العميقة.وعلى الفور انتقل فريق متخصص إلى منطقة التصدعات لاستكشاف ودراسة الظاهرة الحاصلة، والوقوف على جميع المواقع التي شهدت تشققا أو انخفاضا.وقد تم جمع المعلومات اللازمة لفهم الطبيعة الجيولوجية للمنطقة، وتقصى عن تاريخ الظاهرة من الأهالي.