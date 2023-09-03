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جريمة بشعة بالكويت.. هندي ينهي حياة خادمة فلبينية بطريقة مروعة

الداخلية الكويتية
الشرطة الكويتية- ارشيفية
أ أ
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أقدم وافد هندي على ارتكاب جريمة بشعة ، حيث قام بقتل خادمة فلبينية في الكويت.

هندي يقتل فلبينية بالكويت:


وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، فقد تم إسعاف الوافد الهندي إلى المستشفى بعد محاولته التخلص من حياته.

وذكرت صحيفة المجلس أيضا أنه  تم العثور على حارس عقار قيد الإنشاء مقتولاً في المطلاع.

سيارة تقتحم سوقا بالكويت:


وفي سياق آخر، تمكن عاملون في أحد الأسواق المركزية بمنطقة العبدلي الزراعية بالكويت من النجاة، من موت محتم إثر اقتحام مركبة رباعية الدفع لواجهة المحل.

واصطدمت السيارة بأرفف السوق الذي يقع داخل إحدى محطات الوقود على مقربة من العاملين، بحسب "الجريدة".

وقال مصدر أمني  إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً بالحادث الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

رجال الأمن:


وأشارت إلى أن رجال الأمن تحفظوا على قائد المركبة وأحالوه إلى مخفر شرطة القشعانية، وتم حجزه من إدارة التحقيق بالمخفر لحين حصر التلفيات بالسوق، كما تم التحفظ على مركبته.

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