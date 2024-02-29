الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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ضبط شحنتي مخدرات داخل أكياس البصل في دولة خليجية

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مخدرات
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تمكنت سلطات دبي بالإمارات من ضبط شحنتي مخدرات تزنان أكثر من 26 كيلو جرام من "الماريغوانا".

 ضبط الماريغوانا  داخل أكياس البصل بدبي:اضافة اعلان

وبحسب ما ذكرته صحف كويتية، فقد تم ضبط كمية المخدرات، مهربة في أكياس من البصل الأحمر.
 ونقلت صحيفة"الجريدة" عن  محمد السويدي مدير مركز جمارك قرية الشحن في جمارك دبي أن ضباط التفتيش الجمركي بدبي اشتبهوا في شحنة أكياس من البصل الأحمر قادمة جوا من دولة أفريقية.
وأوضح أنه تم إخضاعها للفحص الدقيق بجهاز الكشف بالأشعة السينية، ليتبين من خلال قراءة وتحليل الصور وجود كثافات مختلفة.
 وبتفتيش الشحنة اكتشف الضباط أنها تحتوي على 85ر14 كيلو جرام من مادة الماريجوانا المخدرة. 
وأضاف السويدي أنه بعد مرور عدة ساعات، وصلت شحنة أخرى كانت في جدول الرحلات القادمة من نفس الدولة الإفريقية وبنفس وصف البضاعة المضبوطة - أكياس البصل الأحمر - ، ولكن باختلاف اسم المصدر والتوقيت الزمني.
وتابع قائلا: عند فحص الشحنة أثناء وصولها تم تمريرها بجهاز الكشف بالأشعة السينية، ليكتشف ضباط جمارك دبي أنها تحتوى على 11.6 كيلو جرام من مادة الماريجوانا المخدرة".
 وأكد أيضا أنه تم التعامل مع الشحنتين والمواد المخدرة ومحضر الضبط وفق القواعد بالإحالة إلى القيادة العامة لشرطة دبي.
 يذكر أن جمارك دبي تضم أجهزة فريدة ونوعية، تستطيع مسح الشحنات والبضائع بالأشعة السينية وغيرها من الأجهزة الداعمة لعمليات التفتيش الجمركي.

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