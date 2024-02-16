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صحيفة تواصل الالكترونية

أطيح به في اللحظة الأخيرة.. وافد مصري في قبضة الإنتربول الكويتي

القبض
القبض
أ أ
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ألقى جهز الإنتربول الكويتي القبض على  موظف مصري في دبي قام باختلاس مبالغ مالية ضخمة من الشركة الكويتية لخدمات الطيران.

الإنتربول الكويتي يلقي القبض على مصري:

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 وأوضح جهاز الإنتربول بحسب وسائل إعلام كويتية أن المتهم هرب من البلاد واتجه إلى دبي حتى يغادر إلى موطنه.
وقد تمكن جهاز الإنتربول الكويتي من استعادت الوافد المصري الذي اختلس مبالغ ماليه من الشركة الكويتية لخدمات الطيران من شرطة إمارة دبي بعد أن غادر الكويت علي عجالة الي الإمارات.
وقد تم إعادته علي الخطوط الجوية الكويتية وتم تسليمه إلي إدارة مكافحة جرائم الأموال لإحالته إلي النيابة العامة، علما بأن المبالغ المختلسة تقارب  ٦٠٠ ألف دينار .

كسر جمجمة ابن شقيقه


وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام كويتية أن الإنتربول الدولي بالمغرب، قام بتسليم دكتور جامعي للكويت بعد إدانته بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وحسب إعلام محلي حينها، فإن الدكتور الجامعي مدان بكسر جمجمة ابن شقيقه بـ"دامبل" وتسبب له بعاهة مستديمة وشلل نصفي وسيتم تسليمه للكويت بالتنسيق مع نيابة التعاون الدولي.

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