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بأمر من بوتين

شاحنات ضخمة تنشر صواريخ نووية في جميع أنحاء روسيا

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صاروخ
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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، تحرك شاحنات عسكرية روسية تحمل صواريخ نووية في الشوارع الروسية.

شاحنات محملة بأسلحة نووية في روسيا:اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، انتشار عدد كبير من الشاحنات الضخمة المحملة بالأسلحة النووية في الطرقات والشوارع بروسيا، وجاء ذلك بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنشرها في جميع أنحاء البلاد.
يأتي هذا عقب تواصل واشنطن بشكل مباشر مع موسكو للتحذير من نشر أسلحة نووية جديدة في الفضاء، مشيرة إلى أن هذه المساعي تنتهك معاهدة الفضاء الخارجي ويعرض مصالح الأمن القومي الأميركي للخطر.

مرسوم جديد من بوتين:

وفي وقت سابق وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما يمكن بموجبه "استبدال" جزء من أموال المستثمرين الأجانب المجمدة في روسيا بأصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب.
وينص المرسوم، الذي نُشر على بوابة المعلومات القانونية الرسمية لروسيا على إجراءات بيع الأوراق المالية المجمدة الأجنبية المملوكة للمواطنين الروس، للأجانب بما في ذلك الأجانب من الدول غير الصديقة، ودفع أموال الأجانب المجمدة في حسابات من النوع "C" في روسيا مقابلها.
ووفقا للمراقبين، يجري الحديث الآن عن تبادل الأصول التي تصل قيمتها إلى 100 ألف روبل لكل مستثمر، كما سيتم تحديد شروط العمليات من قبل اللجنة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية.

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