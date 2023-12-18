سيارة تصطدم بموكب بايدن وزوجته.. ورد فعل مفاجئ من الرئيس الأمريكي وحراسه (فيديو)

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تعرض موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن لحادث
تصادم من مركبة
تابعة للخدمة السرية كانت تحرس طريق الموكب الرئاسي في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.
الحادث
الذي وقع مع موكب الرئيس لم يكن متعمدًاوكشف
المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكي، المسؤول عن حماية كبار المسؤولين
الحكوميين، ستيف كوبيك، أن الحادث الذي وقع مع موكب الرئيس الأمريكي لم يكن
متعمدًا.
مركبة
تابعة للخدمة السرية تصدم موكب بايدنوحسب
"سبوتنيك"، فقد أكد كوبيك أنه عند الساعة الثامنة مساءً، صدمت إحدى المركبات سيارة تابعة للخدمة السرية كانت تحرس طريق الموكب الرئاسي في ويلمنغتون في العاصمة، مبينًا
أن الحادث كان عرضيًا، وأن موكب الرئيس الأمريكي غادر دون وقوع أي حادث.
في الوقت نفسه، أوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن لم يصابا بأذى بعد أن اصطدمت سيارة بسيارة دفع رباعي كانت تحرس موكبه بالقرب من مقر حملته الانتخابية في ويلمنجتون.
رد
فعل مفاجئ من الرئيس الأمريكي وحراسه وبين
أن الحادث عند التقاطع المقابل لمدخل مقر حملة بايدن، وأن الرئيس بدا متفاجئًا وهو
يقف بالقرب من السيارة، حيث أظهرت لقطات من مكان الحادث ضباطًا يساعدون بايدن في
ركوب سيارته بعد الحادث.
A car collided with part of Biden’s parked motorcade tonight in Wilmington — it just rammed into an SUV that had closed down a street while Biden attended a campaign event.— Josh Wingrove (@josh_wingrove) December 18, 2023
The circumstances weren’t clear; Biden and the First Lady loaded into their vehicle and left. pic.twitter.com/M3kvbNGfCl
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