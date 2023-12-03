مسلمون يتعهدون بـ "التخلي عن بايدن" في انتخابات 2024 بسبب حرب غزة

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أطلق زعماء أمريكيون مسلمون من تسع ولايات متأرجحة – غاضبون من الرئيس بايدن لوقوفه إلى جانب إسرائيل في حربها ضد حماس – حملة يوم السبت لطرد القائد الأعلى من البيت الأبيض. اضافة اعلان





وداعًا بايدن



مسلمو 9 ولايات يرفضون إعادة انتخاب بايدن



تراجع شعبية بايدن بين المسلمين



وقال المنظم جايلاي حسين، رئيس الائتلاف الوطني المشكل حديثًا #AbandonBiden، في مؤتمر عقد في فندق هامبتون إن في ديربورن بولاية ميشيغان: “نعلن اليوم أن الرئيس بايدن خسر انتخابات 2024”.وقال المنظمون إن التحالف يضم ممثلين عن المجتمعات الإسلامية في أريزونا وميشيغان ومينيسوتا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا – وهي تسع ولايات بها أقليات مسلمة كبيرة يمكن أن تزيد أو تفشل فرص إعادة انتخاب بايدن.وقال المنظمون إن جميع الولايات التسع بها أقليات مسلمة كبيرة يمكن أن تعزز أو تفسد فرص إعادة انتخاب بايدن.وأضاف حسين: “وداعا وبئس المصير”.وتعهدت المجموعة أن حملة #AbandonBiden 2024 “ستضمن خسارة بايدن في انتخابات 2024″، وذلك بسبب “عدم رغبته في الدعوة إلى وقف إطلاق النار وحماية الأبرياء” في غزة.ووصف الحاضرون الغاضبون الرئيس بأنه – “جو الإبادة الجماعية”.وقال حسن شبلي، منظم حملة الإبادة الجماعية من فلوريدا: “لا يمكننا أن نسمح لجو بأن يحظى بولاية أخرى في منصبه”، متهمًا بايدن بأنه “مسؤول بشكل مباشر عن مقتل 10 آلاف طفل” في غزة.اجتمع ممثلون عن المجتمعات الإسلامية في أريزونا وميشيغان ومينيسوتا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا في ديربورن بولاية ميشيغان للإعلان عن خططهم لإبعاد ناخبيهم عن الديمقراطيين العام المقبل.وقال المنظمون إن جميع الولايات التسع بها أقليات مسلمة كبيرة يمكن أن تعزز أو تفسد فرص إعادة انتخاب بايدن.وقال حسن عبد السلام، أستاذ الدراسات العالمية بجامعة مينيسوتا، للصحفيين في مؤتمر صحفي خلال الاجتماع: “خلفي مباشرة، ما يجب أن يراه السيد بايدن هو 111 صوتًا انتخابيًا”.ويدعم الأمريكيون المسلمون الذين يقدر عددهم بنحو 3.45 مليون أمريكي الديمقراطيين في الانتخابات الوطنية، وفقاً للمعهد العربي الأمريكي.لكن استطلاعًا للرأي أجري على مستوى البلاد في أكتوبر برعاية المعهد الأمريكي، وجد أن المسلمين يتخلون عن بايدن بأعداد كبيرة مع تكثيف إسرائيل حربها ضد حماس في غزة.قال 17% فقط من الأمريكيين العرب الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتزمون التصويت لبايدن في عام 2024 – مقارنة بـ 59% قالوا إنهم دعموه في عام 2020.كان هذا أول استطلاع في تاريخ استطلاعات معهد AAI الممتد لـ 26 عامًا والذي وجد دعمًا أقل من الأغلبية للحزب الديمقراطي بين الناخبين الأمريكيين العرب.وقد يكون الانخفاض الحاد بنسبة 42% هو صانع الفارق في الولايات المنقسمة بشكل وثيق مثل ميشيغان وأريزونا وجورجيا، حيث تغلب بايدن على الرئيس السابق دونالد ترامب بفارق ضئيل للغاية.وقال خالد توراني من فريق عمل ميشيغان المعني بفلسطين: “نهدف إلى إعادة أمريكا إلى الجانب الصحيح من التاريخ من خلال معاقبة بايدن وجعله رئيسًا لولاية واحدة”.على سبيل المثال، تعد ميشيغان موطنًا لأكثر من 277 ألف أمريكي عربي، وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي، مما يجعل أصوات المسلمين عنصرًا حاسمًا في فوز بايدن بـ154.188 صوتًا على ترامب في عام 2020.وألمح المنظمون إلى أن مرشح الطرف الثالث يمكن أن يحصل على تأييد المجموعة، لكنهم أقروا بأن حملتهم قد تؤدي إلى عودة الرئيس السابق إلى منصبه.قال حسين: “نحن لا ندعم ترامب”.“لكننا لن نرتكب خطأ التفكير في الرئيس بايدن بالطريقة التي فكرنا بها”.