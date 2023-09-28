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صحيفة تواصل الالكترونية

اللصوص في حيرة.. آبل تعطل أجهزة الأيفونات المنهوبة من متاجر أمريكية

سرقة هواتف
ارشيفية
أ أ
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فوجيء اللصوص الذين هاجموا أحد المتاجر في  أمريكا، وقاموا بسرقة آلاف الآيفونات بتوقفها عن العمل.

سرقة متاجر أبل: اضافة اعلان


وعقب الفوضي والهجوم على المتاجرس وسرقة الأجهزة، تمكنت شركة أبل ت من تعطيل جميع الأجهزة المسروقة.

وكان مقطع فيديو قد وثق أعمال شعب ونهب في ولاية فيلاديلفيا الأمريكية، حيث هجم العشرات على المتاجر والمطاعم.


ونشرت مشهورة الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقت تعليقا قالت فيه: "يجب على الجميع أن يأكلوا".

ودمر المقتحمون المتاجر من بينها متجر أبل ونجوا في سرقة بعض أجهزة آيفون 15.

سرقة البضائع أمام أعين المارة:


وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو لحظة قيام مجموعة لصوص باقتحام محل تجاري لسرقته في كاليفورنيا بأمريكا.

وفيما لم يتدخل أي أحد لاعتراض طريقهم، استمر اللصوص في تحويل البضائع وسرقتها أمام أعين الجميع، غير مهتمين لما يدور حولهم.

بحسب الفيديو المتداول، كان اللصوص يرتدون أقنعة على وجوههم لإخفاء ملامحهم، وقاموا بسرقة كمية من البضائع.

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