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صحيفة تواصل الالكترونية

زيلينسكي لأوروبا: روسيا ستهاجم الآخرين إن خسرت أوكرانيا

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا
أ أ
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حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعماء أوروبيين اليوم الخميس من أن روسيا بوسعها إعادة بناء قدراتها العسكرية ومهاجمة دول أخرى في غضون خمسة أعوام إن ترددت القارة في دعمها لكييف.

عواصف سياسية

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كما قال زيلينسكي خلال حضوره قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا إنه واثق من استمرار المساعدات المالية الأمريكية والأوروبية على الرغم من "العواصف السياسية" في واشنطن وغيرها.
ووصف زيلينسكي في خطاب مؤثر كيف أن أطفال أوكرانيا في مدينة خاركيف شرق البلاد يتعلمون عن بعد أو يحضرون صفوفهم الدراسية في محطات قطارات الأنفاق بسبب الغارات الجوية.
وذكر زيلينسكي أمام الاجتماع المنعقد في مدينة غرناطة التي تبعد نحو أربعة آلاف كيلومتر إلى الغرب من خاركيف "حتى تكون هناك منظومة دفاع جوي كاملة الفعالية، لا يمكن للأطفال الذهاب إلى المدارس".

51 قتيلا


وقال مسؤولون أوكرانيون إن هجوما روسيا على قرية في منطقة خاركيف اليوم الخميس أسفر عما لا يقل عن 51 قتيلا، من بينهم طفل عمره ستة أعوام، في حدث يبرز أهوال الحرب.
وقال زيلينسكي إنه من خلال توفير معدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، يمكن للدول الأوروبية أن تساعد في ضمان أن أي "طائرة مسيرة أو دبابة أو أي سلاح روسي آخر لن يضرب أحدا آخر في أوروبا".
وأضاف "لا بد ألا نسمح (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بزعزعة استقرار أي جزء آخر في العالم أو لدى شركائنا بهدف إضعاف قوة أوروبا".
وأردف "وجود روسيا، سواء بجيشها أو وكلائها في أرض أي دولة أخرى يمثل تهديدا لنا جميعا. لا بد أن نعمل معا على طرد روسيا من أرض الدول الأخرى".


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