رماده غطى العديد من القرى.. ثوران بركان "ميرابي" بإندونيسيا (فيديو)

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ثار اليوم الأحد، بركان جبل ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا، حيث أطلق أعمدة رماد بيضاء ورمادية لأكثر من 3 آلاف متر في الهواء.





ثوران بركان ميرابي في إندونيسيا: اضافة اعلان



وأعلن مركز علوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية أن السلطات فرضت منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.ونقلت وسائل إعلام أن 42 متنزّها لا زالوا في عداد المفقودين، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو ضحايا بعد ثوران البركان.كما تم نصح القرويين بالبقاء على بعد 3 كيلومترات من فوهة البركان، وأن يكونوا مدركين لخطر الحمم البركانية المحتملة.وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن الرماد المتساقط غطى عدة قرى، منوها أن حالة التأهب لثوران بركان ميرابي تظل عند ثاني أعلى مستوى.وتابع:" السلطات تراقب البركان من كثب بعد أن رصدت أجهزة الاستشعار نشاطا متزايدا في الأسابيع الأخيرة".فيما ذكرت وكالة الأرصاد اليابانية، الأحد، أنها تقوم حاليا بتقييم ما إذا كان هناك تسونامي محتمل في البلاد بسبب النشاط البركاني في ميرابي.يذكر أن ميرابي يعد من بين أكثر من 120 بركانا نشطا في إندونيسيا، المعرضة لاضطرابات زلزالية بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ.بينما يعود آخر ثوران كبير لبركان ميرابي إلى العام 2010 حين تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وإجلاء حوالى 280 ألف نسمة.