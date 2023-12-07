البرلمان الدنماركي يقرّ قانونًا يحظر إحراق المصحف

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أقرّ البرلمان الدانماركي قانونًا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عمليًا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبًا في دول مسلمة. اضافة اعلان





94 صوتا أيدو المشروع مقابل 77



المتظاهرون يحتجون على استهداف القرآن الكريم



الاعتداءات على القرآن تؤذي المسلمين



وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتًا مقابل 77 صوتًا معارضًا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدًا.في وقت سابق، شهدت مدينة لاهاي الهولندية احتجاجات شارك فيها عدد كبير من المسلمين، للتنديد بالاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في الدنمارك والسويد.ونظمت منظمات إسلامية مختلفة، مظاهرة انطلقت من ميدان ماليفيلد في لاهاي، وامتدت إلى السفارتين الدنماركية والسويدية.وأشار إلى أن المتظاهرين حملوا لافتات تؤكد أهمية القرآن الكريم لدى المسلمين، ورددوا هتافات مناهضة للدول التي تسمح باستهدافه.وذكر أن المشاركين في المظاهرة قرأوا آيات من القرآن الكريم، ورفعوا التكبيرات والصلوات ردًا على محاولات استهداف وحرق كتابهم المقدس.وفي كلمة باسم المتظاهرين أمام السفارة السويدية، قال سردار إشيق، إن الاعتداءات على القرآن في السويد والدنمارك وهولندا تؤذي المسلمين.وانتقد إشيق، عمدة لاهاي، جان فان زانين، الذي يسمح بتنفيذ الاعتداءات على القرآن في المدينة بطريقة عنصرية تحت حراسة قوات الشرطة.وتكررت مؤخرًا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف بحرقه من قبل أشخاص يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية.وأثارت هذه الأعمال ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميًا وشعبيًا، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي هذه الدول في أكثر من بلد عربي.وفي 26 يوليو الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارًا صاغه المغرب، يدين أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي.