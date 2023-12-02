زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر يضرب هذه الدولة

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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم السبت إن زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة تاراباكا في تشيلي، وأضاف أن الزلزال كان على عمق 103 كيلومترات.

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زلزال في بنغلادش:



هيئة المسح الجيولوجي الأميركية



إدارة الكوارث والطوارئ



حفرة غريبة بتركيا قطرها نحو 20 مترًا



حالة من الخوف في ولاية قونيا التركية.



وفي وقت سابق ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ربختر، بنغلادش.وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب منطقة بنغلادش اليوم، مضيفاً أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات (6 أميال) وكان مركزه على بعد حوالي 8 كيلومترات (5 أميال) شرق رامغانج في منطقة لاكشميبور جنوب شرق بنغلاديش.في وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ولاية ملاطية وسط تركيا، مساء الخميس.وبحسب بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" فإن هزة أرضية وقعت الساعة 17:46 (GMT+3)، وكان مركزها قضاء بطال "غازي".وأوضح البيان أن قوة الزلزال بلغت 5.2 درجات على مقياس ريختر، فيما بلغ عمقه 6.99 كيلومترات.ومؤخرًا، سادت حالة من الخوف والذعر بين أهالي مدينة قونيا التركية بعد ظهور مفاجئ وغريب لحفرة كبيرة بعد الزلازل والهزات الأرضية التي تضرب البلاد منذ فبراير الماضي.وحسب صحيفة "يني شفق" التركية، فقد ظهرت حفرة جديدة قطرها نحو 20 مترًا بعمق 15 مترًا الأمر الذي أثار ذعر سكان المنطقة.فيما أثار ظهور الحفرة، العديد من التساؤلات حول ما إذا كان لها علاقة بوقوع زلزال جديد أم لا.وكان مزارعون أتراك بمنطقة كارابينار بقونيا التركية، لاحظا ظهور حفرة عميقة، مماثلة تقريباً للحفرة السابقة التي ظهرت في أعقاب الزلزال المدمر.وأضاف العمال، أنهم عندما أدركوا حجمها في الصباح حي شعر السكان فأبلغوا السلطات التي تحركت للوقف على أسباب الحفرة.وفي فبراير الماضي، كان ظهور حفرة عملاقة تشكّلت فجأة في منطقة الرشادية في ولاية قونيا وسط تركيا، قد أثار حالة من الخوف.ووقتها، زادت مخاوف السكّان من ارتباطها بسلسلة الزلازل والهزات التي ضربت ولايات تركية عديدة قبل أكثر من 8 أشهر.