عاجل.. تحطم طائرة ومقتل جميع ركابها في دولة أوروبية

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أكدت السلطات النمساوية، أن جميع الركاب الأربعة على متن طائرة مدنية لقوا حتفهم جراء تحطم الطائرة في منطقة جبلية شمالي البلاد.





تفاصيل الحادث اضافة اعلان



العثور على الحطام



وقالت الشرطة النمساوية، في بيان لها: "إن الطائرة تحطمت قرب منتصف نهار يوم أمس السبت في منطقة منتجع كاسبرج للتزلج في ولاية النمسا العليا".وأوضحت متحدثة باسم الشرطة، بأن الثلوج جعلت البحث عن الطائرة المنكوبة أمرا صعبا بالإضافة لقوة الرياح وبرودة الأجواء.وبعد ساعات قليلة من الحادث، تم اكتشاف أول قطع من حطام الطائرة في المنطقة التي تغطيها الثلوج.واستغرق الأمر ساعتين آخريين قبل العثور على الطائرة والجثث الأربعة، فيما أفادت الشرطة بأنه لم يتضح على الفور هويات المتوفين ولا سبب التحطم أو مسار الطائرة بالتحديد.