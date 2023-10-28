دولة عربية تكشف مفاجأة عن سبب امتناعها عن التصويت لوقف إطلاق النار بغزة

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بعد حالة الجدل التي انتشرت عقب إعلان نتيجة قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار بغزة، حيث اتضح امتناع دولتين عربيتين عن التصويت. اضافة اعلان





العراق وتونس



خطأ تقني



المعارضون للقرار



امتناع 45 دولة



التصويت على وقف الحرب على غزة





مؤيدو القرار:

الدول الممتنعة



الدول الرافضة



وحسب التقارير فإن العراق وتونس امتنعتا عن التصويت على القرار ما أثار حالة جدل وغضب بين البعض، وهو ما دفع العراق إلى إصدار بيان.وفي التفاصيل، فقد اشتكى العراق من خطأ تقني في التصويت لِصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة تفضي إلى إيقاف الأعمال العدائية الإسرائيلية وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة من دون عوائق.وبتغيير صوت العراق لِصالح القرار في وقت لاحق من الامتناع عن التصويت إلى التأييد بعد ما اشتكى من مشكلة تقنية، أصبح التصويت النهائي تمرير القرار بأغلبية 121 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.وعارض القرار 14 دولة من بينهم إسرائيل والولايات المتحدة، مع انقسام أوروبي حول القرار، حيث كان يلزم تأييد أغلبية الثلثين من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة لتمرير القرار، دون أن يتم احتساب الممتنعين عن التصويت.شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت على مشروع القرار العربي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وكانت امتنعت 45 دولة عن التصويت على مشروع القرار، وكان من ضمن الدول الممتنعة العراق وتونس ضمن الدول العربية التي امتنعت عن التصويت عن هذا القرار القاضي بهدنة.وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار العربي بشأن غزة بـ 120 صوتا، والمعارضون 14 دولة والممتنعون 45 دولة، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار لوقف العنف في غزة.مصرعمانقطرالإماراتاوزباكستانالسعوديةفيتناماليمنزيمبابويسيراليونالنيجرنيجيرياباكستانالجزائرأنجولاالارجنتينالباهماالبحرينالبوسنةالبرازيلأريترياالاكوادور والعديد من الدول الأخرى.العراقتونسأوكرانياأوروجوايزامبياجنوب السودانسلوفاكياالسويدبنمابولنداأسترالياألبانيابلغارياكاب فيردياستونياألمانياجورجيافنلندالتوانياليتفياموناكو.أمريكاباراجوايإسرائيلكرواتياالمجرجواتيمالاتونجا.