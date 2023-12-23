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دخلت بحيل ماكرة.. ضبط قرابة طن من الكوكايين والكبتاجون بقيمة 105 ملايين دولار في هذه الدول

مخدرات
مخدرات
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تمكنت قوات الأمن في الجمارك الهولنديون من العثور على 500 كجم من الكوكايين في ميناء روتردام.

كوكايين في هولندا:

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وبحسب ما أعلنه مكتب الادعاء العام في روتردام ، فإن قيمة الشحنة المضبوطة تبلغ  نحو 37.5 مليون يورو أي ما يعادل 41 مليون دولار.

وأوضحت أن المخدرات كانت معبأة في أكياس ومخبأة في براميل من المربى، حيث تم تدمير الكوكايين.

 كما بين مكتب الادعاء قبل أيام أن الحاوية كانت قادمة من كولومبيا، والشحنة كان سوف يتم توصيلها إلى شركة هولندية.

يذكر  أن ميناء روتردام أحد الموانئ الرئيسية لدخول الكوكايين إلى  الدول الأوروبية.

كبتاجون في ألمانيا:



وفي سياق مماثل صادر ضباط الجمارك كمية قياسية من مخدر الكبتاغون في ألمانيا.

 وأعلنت إدارة مباحث الجمارك في مدينة إيسن بغرب ألمانيا أنه جرى العثور على ما إجماله 461 كيلوجراماً من أقراص الكبتاغون، والتي  تُقدّر بـ64.5 مليون دولار في الشهور الأخيرة.

ونوه مكتب الادعاء أن  أربعة سوريين تتراوح أعمارهم بين 33 و45 عاماً، محتجزون الآن.


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