الباب أغلق.. موقف محرج لرئيس وزراء بريطانيا ونظيره الهولندي (فيديو)

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تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للحظات محرجة أثناء محاولته الترحيب بنظيره الهولندي مارك روتي في داونينغ ستريت.



موقف محرج لسوناك وروتي

ففي الأسبوع الذي كان فيه زعيم حزب المحافظين المحاصر يناضل من أجل بقائه السياسي، تُرك أمام باب بيته رقم 10 في الشارع الشهير وسط لندن صحبة ضيفه، قبل أن يفتحوا له.



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والتقط الزعيمان الصور قبل أن يكتشف سوناك أن الباب مغلق، فنظر كلاهما بيأس باحثين عن أي شخص يساعدهما، ليفتح الباب في النهاية.



زلة على الباب

وحدثت هذه الزلة في وقت متأخر من مساء الخميس، بعد أن اضطر سوناك إلى عقد مؤتمر صحفي طارئ للدفاع عن خطته في رواندا، بعد الاستقالة المفاجئة لوزير الهجرة روبرت جينريك.



وبعد الزلة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت نائبة زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ديزي كوبر: "هذه مجرد علامة على أشياء قادمة: في العام المقبل، لدى الناخبين فرصة لإقصاء ريشي سوناك والمحافظين من المركز العاشر إلى الأبد".





وقال داونينغ ستريت إن سوناك استغل اجتماعه مع نظيره الهولندي مارك روتي للحديث عن "آفة الهجرة غير الشرعية" وسياسة المملكة المتحدة في رواندا، بالإضافة إلى الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا .



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