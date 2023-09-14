خدمة اليوم.. 10 خطوات لتجديد رخصة مستودع ضريبي

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تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، اليوم الخميس، الخطوات المطلوبة لتمكين المستفيد من تجدي رخصة مستودع ضريبي .

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذه الخدمة الإلكترونية تُمكن المستفيد من تجديد رخصة مستودع ضريبي عبر الموقع الإلكتروني. اضافة اعلان





* الخطوات:



1 - سجل الدخول من خلال تعبئة البيانات المطلوبة.2 - سيتم إرسال رمز الدخول على الجوال الخاص بك، ادخل الرمز ثم اضغط على تقديم.3 - اضغط على أيقونة "الضرائب غير المباشرة.4 - اختر أيقونة "المستودعات" من الخيارات المتاحة أمامك.5 - اضغط على "التقدم بطلب رخصة مستودع.6 - سيظهر لك الآن نموذج طلب رخصة المستودع، املأ البيانات المطلوبة أمامك.7 - بعد اكتمال جميع البيانات الخاصة بالخطوة الأولى، اضغط على الذهاب للخطوة الثانية.8 - سيظهر لك نموذج ببعض الأسئلة تفضل بالإجابة عليها.9 - اضغط على التعهد والموافقة على جميع بياناتك السابقة التى أضفتها.10 - اضغط على (التسليم) بعد الانتهاء من مراجعة جميع البيانات المدخلة.