الخميس، 29 صفر 1445 ، 14 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

خدمة اليوم.. 10 خطوات لتجديد رخصة مستودع ضريبي

خ 9خ98خ9خ9
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، اليوم الخميس، الخطوات المطلوبة لتمكين المستفيد من تجدي رخصة مستودع ضريبي .
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذه الخدمة الإلكترونية تُمكن المستفيد من تجديد رخصة مستودع ضريبي عبر الموقع الإلكتروني.اضافة اعلان

* الخطوات:

1 - سجل الدخول من خلال تعبئة البيانات المطلوبة.
2 - سيتم إرسال رمز الدخول على الجوال الخاص بك، ادخل الرمز ثم اضغط على تقديم.
3 - اضغط على أيقونة "الضرائب غير المباشرة.
4 - اختر أيقونة "المستودعات" من الخيارات المتاحة أمامك.
5 - اضغط على "التقدم بطلب رخصة مستودع.
6 - سيظهر لك الآن نموذج طلب رخصة المستودع، املأ البيانات المطلوبة أمامك.
7 - بعد اكتمال جميع البيانات الخاصة بالخطوة الأولى، اضغط على الذهاب للخطوة الثانية.
8 - سيظهر لك نموذج ببعض الأسئلة تفضل بالإجابة عليها.
9 - اضغط على التعهد والموافقة على جميع بياناتك السابقة التى أضفتها.
10 - اضغط على (التسليم) بعد الانتهاء من مراجعة جميع البيانات المدخلة.

اقرأ أيضا

مطارات
4:12 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

بالفيديو.. ضبط أفراد أمن أمريكية يسرقون أمتعة المسافرين

شرطة دبي
2:39 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

بقيمة 3 مليار درهم.. شرطة دبي تحبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاجون في العالم

ايلون ماسك
2:32 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

تايوان توبخ إيلون ماسك على تغريدته وتؤكد:"لسنا للبيع"

اشتباكات السودان
7:55 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

اكتشاف 13مقبرة جماعية في دارفور بالسودان.. من المسؤول؟

اقرأ أيضا

قصة مفجعة.. "يا بوي سامحني" آخر كلام شاب ليبي قضى في الإعصار (تقرير)

كارثة عبر تاريخ اليمن.. 4281 طفلاً ضحايا ألغام مليشيا الحوثي الإرهابية

المغرب: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2946 قتيلاً

الفيضانات دمّرت ثلث مدينة درنة.. وأرقام غير مسبوقة لحصيلة القتلى (فيديو)

إعصار دانيال يضرب الأراضي الفلسطينية ومشاهد كارثية لغرق المنازل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

ضربة جوية
1:32 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

بعد انهيار 50 منزلا بسبب الأمطار.. ضربة جوية تنهي حياة 40 شخصا في السودان

زلزال
1:21 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب الحسكة السورية

إعصار ليبيا
12:36 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

مشاهد لإعصار ليبيا عن قرب.. اقتلع الحجر والشجر

وفيات فرنسا
11:49 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

400 حالة وفاة في فرنسا خلال شهر.. ما الأمر؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:42 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع الأسعار ووظائف بالنيابة العامة

ققققققققققققققققققققققققققققق
4:45 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

عاجل.. إحالة 25 مشتبها للنيابة لمخالفتهم نظام السوق ولوائحه التنفيذية

حساب المواطن
4:12 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

لمن يهمهم الأمر.. تعرف على مصير حساب المواطن

1300881-2071592147
3:12 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

ارتفاع الأسعار في المملكة مرحلة مؤقتة.. والدليل تقرير صندوق النقد

بسسف قف فق
3:04 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

توضيح مهم من "الأرصاد" عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير

وزارة الداخلية السعودية
2:38 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

قتل ورصاص ومخدرات.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان في الشرقية