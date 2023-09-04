الرئيس الإيراني يدعو لاستخدام الإمكانات المتوفرة لتطوير التعاون مع المملكة

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فال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن إيران والمملكة، دولتان مؤثرتان في المنطقة وان إيران تتخذ نهج تطوير العلاقات وتعزيزها مع جيرانها.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي، بالرئيس رئيسي، اليوم الاثنين، وذلك عشية مغادرته إلى الرياض لبدء أعماله.





تطوير العلاقات بين طهران والرياض.



تعاون مشترك في مجال قضايا العالم الإسلامي



سفير إيران الجديد لدى المملكة يغادر إلى الرياض



وحسب وكالة "مهر" للأنباء، فقد شدد رئيسي على نهج طهران في تطوير وتعزيز العلاقات مع جيرانها، داعيا إلى استخدام الإمكانات المتوفرة لتطوير العلاقات بين طهران والرياض.ونوه إلى التعاون بين المملكة وإيران وزيادة التعاون بين دول المنطقة في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال قضايا العالم الإسلامي على المستويين الحكومي والشعبي من شأنه أن يعزز موقف الدول الإسلامية في المعادلات الإقليمية والعالمية وسيحد من نطاق التدخلات الخارجية."وفي وقت سابق من اليوم، أعلن سفير إيران الجديد لدى المملكة، علي رضا عنايتي، عن مغادرته البلاد إلى الرياض غدا الثلاثاء، قائلا: "التقيت بوزير الخارجية وتلقيت توصياته فيما يتعلق بتطوير وتعزيز العلاقات مع الرياض".