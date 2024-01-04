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ثاني دولة أوروبية تطالب رعاياها بمغادرة هذه الدولة العربية فورًا

السويدية رعاياها بسرعة وضرورة مغادرة لبنان بشكل سريع .
السويد
أ أ
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بعد تحذير ألمانيا، طالبت السلطات السويدية رعاياها بسرعة وضرورة مغادرة لبنان بشكل سريع .

السويد تطالب رعاياها بمغادرة الأراضي اللبنانيةاضافة اعلان

وجاء طلب وتحذير السويد، بعدما ناشدت ألمانيا وكندا رعاياها إلى مغادرة لبنان على وجه السرعة، وذلك عقب حادث اغتيال الرجل الثاني في قيادة المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية د. صالح العاروري في بيروت.

ألمانيا تطلب من رعاياها مغادرة لبنان

ودفع اغتيال العاروري هذه الدول لمطالبة رعاياها بمغادرة لبنان فورًا، حيث حذرت وزارة الخارجية الألمانية، من خطر التصعيد بين الاحتلال وحركة حماس، وتزايد المخاطر.
وعبر حسابها على منصة "إكس"، قالت الوزارة: “لا يمكن استبعاد تفاقم الوضع من جديد واتساع النزاع خصوصًا بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في منطقة بيروت في 2 يناير 2024"، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأجزاء الجنوبية من لبنان، وصولاً إلى المناطق المدنية في جنوب بيروت”.
وشددت على أن “الوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية”، داعية المواطنين الألمان إلى مغادرة هذا البلد “بأسرع وسيلة ممكنة”.

كندا تحث رعاياها على مغادرة لبنان

في الوقت نفسه، دعت الحكومة الكندية رعاياها في لبنان إلى "التفكير في مغادرة الأراضي اللبنانية، بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة، حيث تم نشر التحذير على الموقع الإلكتروني لاستشارات السفر التابع للحكومة الكندية.

اغتيال العاروري في هجوم على الضاحية الجنوبية

وكانت حركة "حماس"، قد أكدت اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في بيروت.
 فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرة صهيونية استهدفت مكتبا لحركة "حماس" في المشرفية جنوب بيروت، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى.


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