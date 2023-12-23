سيول جارفة تغرق شوارع بيروت وسحب العالقين بالحبال

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وثق مقطع فيديو غرق شوارع بيروت في لبنان نتيجة لتساقط الأمطار بشكل كثيف، والذي تشبب في شلل بجميع مناحي الحياة.
الفيديو يظهر غرق الأمطار بشكل كبير
ويظهر الفيديو تعرض الشوارع للغرق بشكل كبير، كما يؤكد أن الأمطار المتساقطة كانت كثيفة للغاية.
سحب اللبنانيين العالقين بالحبال
كما أظهر فيديو آخر غرق نفق المطار بالمياه ما أدى إلى سحب اللبنانيين العالقين بسياراتهم بواسطة الحبال.
في سياق متصل، أفاد "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الأمطار الطوفانية التي انهمرت ليل أمس، تسببت بانجراف التربة في بلدة حميص / مزيارة في قضاء زغرتا وسقوطها على سطح غرفة (مصنوع من الاترنيت) عند سفح الجبل تقطنها عائلة من النازحين السوريين ما أدى إلى انهيار الغرفة.
وخلف هذا الانهيار سقوط ٤ ضحايا أطفال سوريين.
وعمل عناصر الدفاع المدني على انتشال جثتي طفلين من تحت الانقاض.
ويعمل العناصر على انتشال الجثتين الباقيتين من تحت الركام، في حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
شوارع بيروت تغرق.. ومعلقون: "ملا بلد"#عمون #لبنان #بيروت pic.twitter.com/Ds9ocPGNta— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) December 23, 2023
شوارع بيروت تغرق.. ومعلقون: "ملا بلد"#عمون #لبنان #بيروت pic.twitter.com/Ds9ocPGNta— وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) December 23, 2023