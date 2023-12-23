سيول جارفة تغرق شوارع بيروت وسحب العالقين بالحبال

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وثق مقطع فيديو غرق شوارع بيروت في لبنان نتيجة لتساقط الأمطار بشكل كثيف، والذي تشبب في شلل بجميع مناحي الحياة.





الفيديو يظهر غرق الأمطار بشكل كبير

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سحب اللبنانيين العالقين بالحبال

ويظهر الفيديو تعرض الشوارع للغرق بشكل كبير، كما يؤكد أن الأمطار المتساقطة كانت كثيفة للغاية.كما أظهر فيديو آخر غرق نفق المطار بالمياه ما أدى إلى سحب اللبنانيين العالقين بسياراتهم بواسطة الحبال.في سياق متصل، أفاد "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الأمطار الطوفانية التي انهمرت ليل أمس، تسببت بانجراف التربة في بلدة حميص / مزيارة في قضاء زغرتا وسقوطها على سطح غرفة (مصنوع من الاترنيت) عند سفح الجبل تقطنها عائلة من النازحين السوريين ما أدى إلى انهيار الغرفة.وخلف هذا الانهيار سقوط ٤ ضحايا أطفال سوريين.وعمل عناصر الدفاع المدني على انتشال جثتي طفلين من تحت الانقاض.ويعمل العناصر على انتشال الجثتين الباقيتين من تحت الركام، في حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.