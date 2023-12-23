السبت، 10 جمادى الثانية 1445 ، 23 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

سيول جارفة تغرق شوارع بيروت وسحب العالقين بالحبال

أمطار المملكة
أمطار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وثق مقطع فيديو غرق شوارع بيروت في لبنان نتيجة لتساقط الأمطار بشكل كثيف، والذي تشبب في شلل بجميع مناحي الحياة.

الفيديو يظهر غرق الأمطار بشكل كبير

اضافة اعلان

ويظهر الفيديو تعرض الشوارع للغرق بشكل كبير، كما يؤكد أن الأمطار المتساقطة كانت كثيفة للغاية.

سحب اللبنانيين العالقين بالحبال



كما أظهر فيديو آخر غرق نفق المطار بالمياه ما أدى إلى سحب اللبنانيين العالقين بسياراتهم  بواسطة الحبال.

في سياق متصل، أفاد "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الأمطار الطوفانية التي انهمرت ليل أمس، تسببت بانجراف التربة في بلدة حميص / مزيارة في قضاء زغرتا وسقوطها على سطح غرفة (مصنوع من الاترنيت) عند سفح الجبل تقطنها عائلة من النازحين السوريين ما أدى إلى انهيار الغرفة.

وخلف هذا الانهيار سقوط ٤ ضحايا أطفال سوريين.

وعمل عناصر الدفاع المدني على انتشال جثتي طفلين من تحت الانقاض.

ويعمل العناصر على انتشال الجثتين الباقيتين من تحت الركام، في حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.





اقرأ أيضا

في ساعات.. استشهاد 20 فلسطينياً في غارات للاحتلال على وسط قطاع غزة

تركيا تقرر إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول

دخلت بحيل ماكرة.. ضبط قرابة طن من الكوكايين والكبتاجون بقيمة 105 ملايين دولار في هذه الدول

بريطانيا: اختطاف سفينة تجارية قرب سواحل الصومال

فلسطين: الاحتلال يستغل الانشغال بالإبادة في غزة ويشدد إجراءات التهويد ضد الأقصى

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

تنزيل
10:25 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تهجير 1.9 مليون فلسطيني.. الاحتلال يستكمل تدمير مدينة بيت حانون شمال غزة

162-194659-gaza-war-aid-egypt-plan-norway_700x400
9:40 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. مجلس الأمن يتخذ قراراً بشأن حرب غزة

7ع7ف6ع8
6:06 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

قوافل المملكة.. أعداد كبيرة من الشاحنات الإغاثية تستعد لدخول غزة (فيديو)

عبد الفتاح البرهان
10:43 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

البرهان: لا اتفاق سلام وسنقضي على الدعم السريع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الداخلية
7:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أنهى حياة آخر بالرصاص.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالمنطقة الشرقية

وزارة الداخلية
6:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. أغرق ابنتيه في حوض غسالة.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بالرياض

حساب المواطن
5:47 م السبت، 23 ديسمبر 2023

حساب المواطن يوضح موقف المبالغ المرتجعة من الدعم

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
5:26 م السبت، 23 ديسمبر 2023

الإطاحة بمروجي السموم في الجوف وعسير .. وإحباط خطط توزيعها

الطيران المدني الكويت
5:25 م السبت، 23 ديسمبر 2023

طيور تتسبب في توقف الرحلات بمطار الكويت الدولي

ا
5:00 م السبت، 23 ديسمبر 2023

حملة مفاجئة على العمالة الأجنبية في الأحساء.. وهذا ما تم ضبطه