توقعات بوفاة 1000 شخص أثناء كسوف الشمس بهذه الدولة

أ أ

حذر باحثون من احتمال حدوث ارتفاع كبير في حوادث السيارات المميتة خلال كسوف الشمس في إبريل.

وقام الباحثون في جامعة تورنتو بتحليل بيانات حركة المرور على الطرق من كسوف الشمس عام 2017، ووجدوا أن هناك أكثر من 1000 حالة وفاة إضافية على الطرق في جميع أنحاء الولايات المتحدة قبل ثلاثة أيام من الحدث الكوني وبعده.





حوادث السيارات بالولايات المتحدة



كسوف الشمسي الكلي



زيادة الحوادث المميتة



ويبلغ متوسط وفيات حوادث السيارات في الولايات المتحدة يوميًا حوالي 114 شخصًا، ولكن كان هناك ما لا يقل عن 189 شخصًا كل يوم خلال أسبوع كسوف الشمس قبل أربع سنوات.يرجع سبب الزيادة في القيادة إلى وجود ملايين الأشخاص على الطرق أثناء مغادرتهم مسقط رأسهم وتوجههم إلى المدن الواقعة ضمن المسار الكلي (التي تشهد الكسوف).وينتظر أن يشهد الثامن من إبريل سفر أكثر من 3.7 مليون شخص إلى واحدة من 14 ولاية لمشاهدة كسوف الشمس، من بينها ماين وكنتاكي وأيداهو وميشيجان وبنسلفانيا وتكساس.وستشهد تكساس أكبر عدد من المسافرين، حيث يصل عددهم إلى نحو 270 ألفًا إلى ما يقدر بمليون زائر، بسبب موقعها المتميز لمشاهدة الكسوف، بينما ستستقبل ولاية إنديانا ما بين 131 ألفاً و522 ألف شخص، بحسب صحيفة "ديلي ميل".ويحدث كسوف الشمسي الكلي عندما يحجب القمر الشمس تمامًا، مما يحجب ضوءها لفترة وجيزة خلال النهار.وسيكون هذا أول كسوف من نوعه بالولايات المتحدة منذ أغسطس 2017، والذي شهد أيضًا زيادة بنسبة 95 بالمئة في المخاطر المرورية في وقت حدوث الكسوف.وفي الساعة التي سبقت الحدث، ارتفع عدد حوادث الاصطدام فوق المتوسط، لكنه انخفض إلى أقل من المتوسط خلال الكسوف ثم ارتفع إلى نسبة صادمة بلغت 50 بالمئة فوق المتوسط بعد ذلك.وقال الدكتور دونالد ريدلماير، المؤلف المشارك للتقرير، وأستاذ الطب في جامعة تورنتو، لموقع "لايف ساينس": "المشكلة تكمن في الساعات المحيطة، عندما يسافر الأشخاص إلى مكان مراقبتهم وخاصة بعد ذلك".وأضاف: "نحن قلقون بشكل خاص بشأن العودة إلى المنزل".ولوحظ أكبر ارتفاع في الحوادث في الساعة التي سبقت الكسوف لأن ملايين الأشخاص غادروا في نفس الوقت، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 بالمئة مقارنة بمتوسط الحوادث اليومية.وفقًا للباحثين، لم يكن من المحتمل أن تكون الزيادة في الحوادث المميتة بسبب الإضاءة المحيطة، بل بسبب زيادة عدد الأشخاص على الطريق.وتشمل العوامل المحتملة الأخرى الأشخاص الذين يقودون سياراتهم على طرق غير مألوفة، والسرعة لرؤية الكسوف في الوقت المحدد، والتشتت أثناء القيادة أثناء محاولتهم رؤية الكسوف، والإعاقة الناجمة عن المخدرات، أو الكحول من الاحتفالات ذات الصلة.ونظرت الدراسة الجديدة في بيانات من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة لجميع الحوادث المميتة في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال فترة الثلاثة أيام من الكسوف الأخير وقارنتها بثلاثة أيام من الأسبوع السابق والتالي.وحذر الباحثون من أنه حتى لو لم يشاهد السائقون الكسوف، فيجب عليهم توخي الحذر من السائقين الآخرين الذين حضروا الحدث.ويأتي التقرير بعد أن أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية تحذيرًا من السفر، قائلة إن المطارات التي تقع على خط المسار الكلي لكسوف الشمس قد تواجه تأخيرات وإعادة توجيه من 7 إبريل إلى 10 إبريل.ويشمل التحذير مطار دالاس فورت وورث الدولي الذي من المتوقع أن يكون مركزًا رئيسًا للمسافرين القادمين لمشاهدة الكسوف والذي يستقبل أكثر من 200 ألف مسافر يوميًا.