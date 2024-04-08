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تصريح غير متوقع من واشنطن بشأن قبول أوكرانيا في الناتو

أوكرانيا والناتو
أوكرانيا
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قالت المندوبة الأمريكية لدى حلف الناتو، جوليان سميث، إن الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الحلفاء على قبولها.اضافة اعلان

أوكرانيا والانضمام للناتو

وأوضحت  سميث خلال ندوة في جامعة جورج تاون، يوم الاثنين، إن "الناتو سيوافق على العضوية الكاملة لأوكرانيا عندما يتم تنفيذ الشروط ويوافق كافة الحلفاء".
وأضافت أنه سيكون من الممكن الحديث عن عضوية أوكرانيا في الحلف بعد انتهاء الحرب أو وقف العمليات القتالية.
وتابعت أن التقدم في ما يخص عضوية أوكرانيا في الناتو سيحرز "عندما يحين الوقت".
وأشارت إلى أنه خلال قمة الناتو المقبلة، المقرر عقدها في الولايات المتحدة في يوليو، ستكون هناك "نتيجة ملموسة" بالنسبة لأوكرانيا، دون أن تكشف عن أي تفاصيل بهذا الشأن.
وأكدت أن الناتو يتعاون مع أوكرانيا في ما يخص التكامل العملياتي وتحديث القوات وتقديم موارد إضافية لكييف.

تحقيق عدد من الإصلاحات

وأشارت إلى ضرورة أن تحقق أوكرانيا عددا من الإصلاحات من أجل الحصول على عضوية الناتو.
وكانت سميث قد أعلنت في فبراير الماضي أن حلف الناتو لا يعتزم توجيه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الناتو خلال القمة المقبلة التي ستعقد في واشنطن من 9 إلى 11 يوليو المقبل.
يذكر أن أوكرانيا قدمت طلبا للانضمام إلى الناتو في سبتمبر 2022. وقال الحلف في البيان الختامي له، الصادر عن قمة فيلنيوس في عام 2023، أن أوكرانيا ستكون عضوا في الناتو "في المستقبل".

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