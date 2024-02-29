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مرعب.. شاهد صاعقة عنيفة تضرب الأرض بالخوير العُمانية

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صاعقة عمان
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مع التقلبات الجوية التي تشهدها سلطنة عمان، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرعبة لصاعقة عنيفة تضرب منطقة الخوير.

صاعقة عنيفة تضرب الأرض بالخوير العُمانية

حسب الصورة، فقد ضربت الصاعقة الخور بسلطنة عمان، وسط حالة عدم الاستقرار وموجة الأمطار الغزيرة التي تؤثر على بعض مناطق السلطنة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة السيول القوية والأمطار الرعدية التي اجتاحت أماكن مختلفة.


تقلبات جوية وأمطار غزيرة وسيول على سلطنة عمان

وحسب "طقس العرب"، فإن البلاد تتعرض لسحب ركامية مرفقة بهطول أمطار غزيرة على أجزاء متفرقة من سلطنة عمان.
وتشمل التقلبات الجوية، أجزاءً من محافظة شمال الباطنة بما فيها ولاية عبري والخابورة والسويق والمصنعة، مع العاصمة مسقط.


ومن المتوقع أن تمتد الأمطار إلى أجزاء من محافظة جنوب الباطنة والظاهرة والداخلية والعاصمة مسقط، وأجزاء من محافظة شمال وجنوب الشرقية.

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