الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد غزو الجرذان.. الثعالب تركب القطارات وتتجول في الشوارع بعاصمة أوروبية

ا
ثعلب
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


تعيش العاصمة البريطانية أزمة جديدة، والتي أصابت سكان لندن بالرعب، عقب انتشار الثعالب في شوارعها ومزاحمة الركاب في القطارات.

الثعالب تجتاح لندن:اضافة اعلان

 وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، فإن الثعالب تنتشر في أنحاء المدينة حيث تجذب أكياس القمامة وأكوام النفايات.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الثعالب وهي تستقل القطار في محطة المترو بلندن.

ووثقت مقاطع الفيديو تحركات الثعالب في وضح النهار، وهي تتجول أيضا بكامل حريتها في شوارع العاصمة.
كما يثير صوت التزاوج الذي يصدرها غضبًا إضافيًا بين السكان الذين يجدون صعوبة في الحفاظ على هدوئهم خلال ساعات الليل.

وباتت ظاهرة انتشار الثعالب مصدر قلق للسكان، حيث يعبرون عن استيائهم من تأثير الحياة البرية على حياتهم اليومية.

الجرذان تغزو لندن:

وفي سبتمبر الماضي، وثق مقطع فيديو نشر على منصة إكس "تويتر " سابقاً.. تعرض بريطانيا لغزو من جانب الفئران الضخمة والتي حاصرت السكان في منازلهم.

ويظهر الفيديو تواجد أعداد كبيرة من الفئران في الطرقات والشوارع وكذلك المنازل حيث تمكنت من الاختباء من محاولات الإمساك بها.

وأمسك البعض بتلك الفئران وبدا واضحا أنها كبيرة الحجم للغاية كما أنها لم تتأثر بالمبيدات واستطاعت التغلب عليها.

اقرأ أيضا

بهذه الدولة.. تفشي حمى الضنك وتحرك حكومي بإجراءات صحية طارئة

خسائر بملايين الدولارات.. إتلاف عينات طبية جمعت في 30 عاما بجامعة أوربية مرموقة

وزير الدفاع يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن التوصل لخارطة طريق تدعم مسار السلام

السويد.. قرار نهائي بترحيل المتطرف سلوان موميكا حارق المصحف بحكم قضائي

كارثة بمدينة عربية.. وفاة طفل كل ساعتين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

بنوك الطعام - بريطانيا 7:55 م الأربعاء، 31 يناير 2024

الأسوأ في تاريخ البلاد.. ارتفاع تكاليف المعيشة يجبر السكان على مغادرة لندن وتشريد آلاف الطلاب

ا 6:26 م الأربعاء، 31 يناير 2024

بعد فرنسا.. الغضب يصل إلى إيطاليا وإسبانيا وجرارات المزارعين تحاصر مدن القارة العجوز

نهر دموي 10:26 ص السبت، 27 يناير 2024

رعب بدولة أوروبية.. ظهور مفاجيء لنهر دموي

GEyqvXTXgAAk0xu 1:28 ص السبت، 27 يناير 2024

اشتعال النيران.. صاروخ حوثي يستهدف ناقلة نفط بريطانية في خليج عدن