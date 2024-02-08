بعد غزو الجرذان.. الثعالب تركب القطارات وتتجول في الشوارع بعاصمة أوروبية

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تعيش العاصمة البريطانية أزمة جديدة، والتي أصابت سكان لندن بالرعب، عقب انتشار الثعالب في شوارعها ومزاحمة الركاب في القطارات.





الثعالب تجتاح لندن:



الجرذان تغزو لندن:



وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، فإن الثعالب تنتشر في أنحاء المدينة حيث تجذب أكياس القمامة وأكوام النفايات.وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الثعالب وهي تستقل القطار في محطة المترو بلندن.ووثقت مقاطع الفيديو تحركات الثعالب في وضح النهار، وهي تتجول أيضا بكامل حريتها في شوارع العاصمة.كما يثير صوت التزاوج الذي يصدرها غضبًا إضافيًا بين السكان الذين يجدون صعوبة في الحفاظ على هدوئهم خلال ساعات الليل.وباتت ظاهرة انتشار الثعالب مصدر قلق للسكان، حيث يعبرون عن استيائهم من تأثير الحياة البرية على حياتهم اليومية.وفي سبتمبر الماضي، وثق مقطع فيديو نشر على منصة إكس "تويتر " سابقاً.. تعرض بريطانيا لغزو من جانب الفئران الضخمة والتي حاصرت السكان في منازلهم.ويظهر الفيديو تواجد أعداد كبيرة من الفئران في الطرقات والشوارع وكذلك المنازل حيث تمكنت من الاختباء من محاولات الإمساك بها.وأمسك البعض بتلك الفئران وبدا واضحا أنها كبيرة الحجم للغاية كما أنها لم تتأثر بالمبيدات واستطاعت التغلب عليها.