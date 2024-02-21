الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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بسبب المجاعة.. اليونيسف: غزة قد تشهد انفجارًا في وفيات الأطفال

اطفال فلسطين - الطعام
أطفال غزة
أ أ
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أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن التدهور في الوضع الغذائي لسكان غزة "غير مسبوق على مستوى العالم".

تهديد صحي خطير بسبب سوء التغذية:اضافة اعلان

وحذرت من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات يشكل تهديدًا خطيرًا على صحتهم مع استمرار الحرب المدمرة في قطاع غزة.
وأكد نائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شيبان أن غزة على وشك أن تشهد "انفجارًا في وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف مستوى وفيات الأطفال الذي لا يطاق بالفعل".

تدهور تغذية الأطفال:

وذكر شيبان أن اليونيسف حذرت من أن القطاع "على شفا أزمة تغذية"، محذرًا من أنه إذا لم ينته الصراع الآن، فسوف يستمر تدهور تغذية الأطفال، ما يؤدي إلى وفيات يمكن الوقاية منها، أو مشكلات صحية ستؤثر في أطفال غزة مدى الحياة ولها عواقب محتملة عبر الأجيال".

تحسينات حاسمة:

وقالت مساعدة المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي فاليري جوارنييري، إن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية في غزة "خطير ويمكن الوقاية منه بالكامل".
وشددت على الحاجة إلى تحسينات حاسمة في الأمن ووصول المساعدات الإنسانية، وزيادة عدد المعابر لدخول المساعدات إلى غزة، وضمان حصول النساء والأطفال على الأطعمة الصحية والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتغذوية.
وأظهر تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن اليونيسف، أن طفلًا من بين كل 6 أطفال دون سن الثانية يعاني سوء التغذية الحاد في شمال غزة، حيث انقطعت المساعدات بشكل شبه كامل منذ أسابيع.

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