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صحيفة تواصل الالكترونية

بدعوة من المملكة.. اجتماع وزاري عاجل بجدة الأربعاء المقبل لمناقشة تهديد العزّل في غزة

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
أ أ
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بدعوة من المملكة سيعقد اجتماع وزاري عاجل يوم الأربعاء للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التصعيد العسكري وتهديد العزل في غزة.

المملكة تدين التهجير القسري:

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وأكدت المملكة رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.
من جانبها أكدت الصحة العالمية استعدادها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بمجرد السماح لها .. ولدينا طائرة إمدادات طبية لدعم القطاع الصحي قرب معبر رفح.
فيما ذكرت منظمة اليونيسيف أن عدد قتلى أطفال غزة ارتفع إلى 500 وإصابة 1600 شخص آخرين.
كما ناقش وزير الخارجية وممثل الاتحاد الأوروبي استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالقانون الإنساني والسماح بوصول المساعدات.

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