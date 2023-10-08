وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في غزة مع نظيرته الفرنسية

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا. اضافة اعلان





مستجدات الأوضاع في غزة



وقف فوري للتصعيد



وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على وقف التصعيد هناك، مشدداً سموه على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف هناك.وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية بيانًا تعليقًا على أحداث غزة، جاء فيه: "تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال ، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك.ودعت المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين وضبط النفس.وتذكر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.وتجدد المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.