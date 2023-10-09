وزير الخارجية يصل بغداد ويبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العراقي

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وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد.





وزير الخارجية في بغداد اضافة اعلان



بحث العلاقات الثنائية



وكان في استقباله لدى وصوله مطار بغداد الدولي، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.والتقى سمو وزير الخارجية نظيره العراقي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.