الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يصل بغداد ويبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العراقي

F8ATXDHXgAAtNt1
وزير الخارجية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الإثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وزير الخارجية في بغداداضافة اعلان


وكان في استقباله لدى وصوله مطار بغداد الدولي، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين.

بحث العلاقات الثنائية


والتقى سمو وزير الخارجية نظيره العراقي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
 

اقرأ أيضا

edwan_IS_67453
4:57 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

"الصحة الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بوقف استهداف الأطقم الطبية

قصف برج غزة
4:46 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

استشهاد ٥٠ فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

اشتباكات
12:10 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة واعتقال العشرات

رحلات فرنسا
12:01 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وبدأت الحرب على "بق الفراش".. الأردن تطبق بروتوكول الحشرات على رحلات فرنسا

اقرأ أيضا

حيلة ماكرة لتهريب كمية من "الشبو" المخدر بالكويت

قفزة قاتلة.. نهاية مروعة لمظلي روسي

محكمة النيجر تأمر بالإفراج عن نجل الرئيس المخلوع بازوم

فضيحة غير مسبوقة بفرنسا.. لن تصدق ما يفعله الباعة المتجولون حول برج إيفل

ألسنة اللهب تشتعل بعدة مركبات في حادث مروع بالكويت

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2023-09-22 at 2.44.39 AM 2:51 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

رئيس وزراء الكويت: حقل الدرة ملكية مشتركة مع المملكة

وزير الخارجية ورئيس مجلس السيادة اليمني 10:37 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الخارجية

وزير الخارجية فيصل بن فرحان 8:26 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

وزير الخارجية: المجتمع الدولي يواجه تحديات مشتركة تحتّم العمل الجماعي لمواجهتها

فيصل بن فرحان وزير الخارجية 7:22 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الإماراتي

اقرأ أيضا

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
8:00 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في غزة مع نظيرته الفرنسية

زلزال
5:36 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

بعد 1000 هزة بالمغرب .. دولة عربية تسجل رقما جديدا في الهزات الأرضية

7ه 7 ع
5:01 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

طائرات الاحتلال تدمر ١٥٩ منزلاً في قطاع غزة ونزوج 23 ألفًا

ابو مازن
3:07 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الرئيس الفلسطيني يطالب بتدخل عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

البنك المركزي الكويتي
5:55 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

اعتراف صادم من البنك المركزي الكويتي عن عمليات الاحتيال الإلكتروني

F8AMa7PWAAEjtER
5:41 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

معلم ينقذ طالباً في جازان من الاختناق بعد ابتلاعه قطعة بلاستيكية

الضمان الاجتماعي المطور
5:28 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل الزيادة في معاش الضمان تشمل جميع المستفيدين.. الموارد البشرية تجيب؟

حساب المواطن
5:20 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

لديه أسرة من 9 أفراد.. كيف يحصلون على الدعم في حساب المواطن؟

أخبار السعودية
4:32 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. معايير صرف حساب المواطن وخفض التأمين على المركبات

حساب المواطن
2:37 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

عقب التعديلات الجديدة.. تعرف على معايير صرف دعم حساب المواطن