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باكستان.. الحكم بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 10 سنوات بهذه التهمة

عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق
عمران خان
أ أ
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أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 10 سنوات لإدانته بتسريب أسرار الدولة.

الحكم بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 10 سنوات

وحسب "سكاي نيوز"، فإن القضية تتعلق بمزاعم بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام اباد.
وقال حزب خان، حركة الإنصاف، إن محكمة خاصة حكمت على خان، ووزير الخارجية السابق ونائب رئيس حزب حركة إنصاف، شاه محمود قرشي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.

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وقال الحزب إنه سيطعن في القرار.

احتجاجات عنيفة هزت باكستان

وشهدت باكستان العام الماضي، أشهرًا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد، حيث غضب أنصار خان عقب اعتقاله في قضية فساد، وقاموا بأعمال شغب لعدة أيام، وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.
بعدها انسحب العشرات من أنصاره من حزبه ليدشنوا حزبهم الخاص قبل الانتخابات البرلمانية.

حبس عمران خان بتهمة بيع هدايا 

وفي أغسطس 2023، حُكم على خان بالحبس لثلاث سنوات، بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من عام 2018 إلى 2022، بينما ينفي خان ارتكابه هذه المخالفات، وقدّم استئنافًا ضد الإدانة.
وبناً على ما سبق، قررت لجنة الانتخابات الباكستانية منع خان من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.

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