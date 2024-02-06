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قتلى وجرحى إثر إطلاق نار أمام محكمة بإسطنبول

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محكمة أسطنبول
أ أ
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أعلن وزيرالداخلية التركي عن إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار أمام محكمة بإسطنبول.

قتلى وجرحى إثر إطلاق نار أمام محكمة إسطنبول بتركيااضافة اعلان

وأوضح حسب "رويترز"، أن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من قوات الشرطة أصيبوا في إطلاق نار أمام محكمة بإسطنبول يوم الثلاثاء، مضيفا أن المسلحين قتلا في تبادل لإطلاق النار.
وأضاف أن المهاجمين هما رجل وامرأة، فتحا النار على نقطة تفتيش للشرطة أمام محكمة بمنطقة تشاجلايان حوالي الساعة 0846 بتوقيت جرينتش، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وصرح وزير العدل يلماز تونج بأن الادعاء فتح تحقيقا موسعًا للوقف على أسباب الهجوم الدامي.

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