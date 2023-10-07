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"يونيسف" تُحذر من هذا الخطر وتوقع ارتفاع وتيرة النزوح في العالم

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الجفاف
أ أ
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أعلنت المتحدثة باسم منظمة الـ "يونيسف"، أنه يتوقع ارتفاع وتيرة النزوح مستقبلا بسبب الجفاف.

لابد من وقفة جادة لمعالجة الأسباباضافة اعلان

وأوضحت في تصريحات لها، أنه من المتوقع أن تستمر وتيرة النزوح في الارتفاع ما لم يقف العالم وقفة جادة لمعالجة الأسباب الجذرية والدوافع التي أدت إلى تفاقُم تلك المشكلة.
ووفقاً لتقرير"الاتجاهات العالمية" السنوي الذي تصدره مفوضية شؤون اللاجئين، فقد نزح العام الماضي عدد أكبر من أي وقت مضى من ديارهم، بسبب الجفاف والحروب والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان.

أكبر ارتفاع سنوي للأعداد النازحين

وحسب المفوضية، فإن ذلك يمثل أكبر ارتفاع سنوي للأعداد منذ أن بدأت المفوضية العمل بنظام تجميع البيانات الإحصائية حول النزوح.

الجفاف في القرن الإفريقي

وكان الجفاف الذي اجتاح القرن الإفريقي، والناجم عن تغير المناخ، الأسوأ منذ 40 عاماً بعد خمسة أعوام عجاف متتالية عانت منها مواسم الأمطار.
وفي الصومال، نزح 607,300 شخص حديثاً بسبب الجفاف وانعدام الأمن المستمر، فيما يتدهور الوضع خلال العام.
وعبر اللاجئون من الصومال إلى المناطق المتضررة من الجفاف في كينيا وإثيوبيا، حيث كانت المجتمعات المحلية المضيفة تعاني أيضاً من نقص الغذاء والماء.

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