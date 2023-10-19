"الصلاة لوقتها".. جماهير يتركون المباراة لتأدية الفريضة في دولة أفريقية

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وثق مقطع فيديو عددا من المسلمين وهم يؤدون الصلاة في كوت ديفوار "ساحل العاج".





تأدية الصلاة

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وأظهر الفيديو عدد من المسلمين يؤدون الفريضة قبل بدء الشوط الثاني من المباراة الودية التي وقعت في 17 أكتوبر 2023م بين ساحل العاج وجنوب أفريقيا.

طلاب يؤدون الصلاة

في وقت سابق، أظهرت صورة متداولة التزام الطلاب في إحدى المدارس الإسلامية بدولة غينيا في غرب أفريقيا بالصلاة داخل المدرسة وتأدية الصلاة في وقتها .

وبحسب الصورة المتداولة، يؤدي الطلاب الصلاة ويصطفون في صفوف كما تنص تعاليم الدين الإسلامي الحنيف .

الإسلام في دولة غينيا

وتذكر الإحصاءات الرسمية لسنة 2005 أن المسلمين في غينيا يشكلون 85% من عدد السكان البالغ 7.8 مليون نسمة ومعظمهم من أهل السنة والجماعة الذين يتبعون المذهب المالكي والطرق الصوفية القادرية والتيجانية.

كيف انتقل الدين الإسلامي إلى غينيا ؟

انتقل الدين الإسلامي إلى غينيا من شبه الجزيرة العربية عبر إمبراطورية مالي التي تضمها غينيا الحالية، وتعتبر بلدة فوتاجلون معقل الإسلام منذ القرن السابع عشر الميلادي، وقد تم العثور على دولة إسلامية في مرتفعات فوتا جالون في عام 1725م.





المسلمون يؤدون الفريضة قبل بدء الشوط الثاني من المباراة الودية التي وقعت أمس 17 أكتوبر 2023م بين ساحل العاج وجنوب أفريقيا.



الإسلام بخير في أفريقيا. المسلمون في #كوت_ديفوار المسلمون يؤدون الفريضة قبل بدء الشوط الثاني من المباراة الودية التي وقعت أمس 17 أكتوبر 2023م بين ساحل العاج وجنوب أفريقيا.الإسلام بخير في أفريقيا. pic.twitter.com/cwK6V3k3wF October 18, 2023







