الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو

"الصلاة لوقتها".. جماهير يتركون المباراة لتأدية الفريضة في دولة أفريقية

Screenshot_2023-10-19-01-56-02-79_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
الجماهير في كوت ديفوار
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


وثق مقطع فيديو عددا من المسلمين وهم يؤدون الصلاة في كوت ديفوار "ساحل العاج".

تأدية الصلاة

 
وأظهر الفيديو عدد من المسلمين يؤدون الفريضة قبل بدء الشوط الثاني من المباراة الودية التي وقعت في  17 أكتوبر 2023م بين ساحل العاج وجنوب أفريقيا. 

اضافة اعلان

 

طلاب يؤدون الصلاة

 

في وقت سابق، أظهرت صورة متداولة التزام الطلاب في إحدى المدارس الإسلامية بدولة غينيا في غرب أفريقيا بالصلاة داخل المدرسة وتأدية الصلاة في وقتها .

وبحسب الصورة المتداولة، يؤدي الطلاب الصلاة ويصطفون في صفوف كما تنص تعاليم الدين الإسلامي الحنيف .

 

الإسلام في دولة غينيا

وتذكر الإحصاءات الرسمية لسنة 2005 أن المسلمين في غينيا يشكلون 85% من عدد السكان البالغ 7.8 مليون نسمة ومعظمهم من أهل السنة والجماعة الذين يتبعون المذهب المالكي والطرق الصوفية القادرية والتيجانية.

 

كيف انتقل الدين الإسلامي إلى غينيا ؟

انتقل الدين الإسلامي إلى غينيا من شبه الجزيرة العربية عبر إمبراطورية مالي التي تضمها غينيا الحالية، وتعتبر بلدة فوتاجلون معقل الإسلام منذ القرن السابع عشر الميلادي، وقد تم العثور على دولة إسلامية في مرتفعات فوتا جالون في عام 1725م.

 

 




اقرأ أيضا

غزة
11:37 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

قصف متواصل.. الاحتلال يدمر 13 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة

الكونجرس
11:16 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

متظاهرون يقتحمون مبنى الكونجرس الأمريكي.. ماذا يحدث؟

إخلاء 22 مستشفى في غزة
10:13 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

رابطة العالم الإسلامي ترحب بمخرجات اجتماع "التعاون الإسلامي" لبحث عدوان الاحتلال

الطفل
9:20 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

" أمي، أنا بخير".. آخر عبارة للطفل المسلم بعد أن تلقى 26 طعنة في أمريكا

اقرأ أيضا

تهديد بوجود قنبلة يوقف الرحلات بمطار مانشستر ببريطانيا

إخلاء سفارتي دولة الاحتلال وأمريكا في الأرجنتين بسبب تهديدات بوجود قنابل

كشفت حقيقتها.. هذه الدولة تمنع تدريس اللغة العربية للصغار في مدارسها

شاهد .. انفجار ضخم يدمر مبنى متعدد الطوابق في الهند

الندوة العالمية للشباب الإسلامي تدين العدوانَ الغاشم على غزة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

غ8678766ي5
12:55 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

استشهاد 53 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة

استشهاد الفلسطينيين في قصف المستشفى الأهلي المعمداني
6:53 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

عشرات الشهداء الفلسطينيين في قصف جديد من الاحتلال الإسرائيلي على غزة

المحكمة العليا في كينيا
6:13 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

لا يملك شهادة جامعية.. محام "مزيف" يكسب كل قضاياه في المحاكم

إحراق دبابة إسرائيلية 2
5:50 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

دراسة: روسيا ستستغل الحرب في فلسطين لصالح غزوها لأوكرانيا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مسجد الصلاة الأذان
12:21 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

الخميس 4 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

ولي العهد
11:43 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من رئيسي وزراء اليونان واليابان

الكونجرس
11:16 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

متظاهرون يقتحمون مبنى الكونجرس الأمريكي.. ماذا يحدث؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9:31 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

في حالات إصابة العمل.. ما هي المنافع التي تقدمها التأمينات الاجتماعية؟

الطفل
9:20 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

" أمي، أنا بخير".. آخر عبارة للطفل المسلم بعد أن تلقى 26 طعنة في أمريكا

أهم 10
8:52 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

أهم 10.. تنبيه مهم من حساب المواطن وشرط تأجير المسكن المدعوم