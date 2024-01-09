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السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل اصطدام سيارة ببوابة البيت الأبيض

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سيارة تصطدم ببوابة البيت الأبيض
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كشفت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اصطدام سيارة بالبوابة الخارجية، لمجمع البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.
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تفاصيل اصطدام سيارة ببوابة البيت الأبيض

ونقلت وكالة "رويترز" عن أنتوني جو جليلمي، مدير الاتصالات بجهاز الخدمة السرية الأمريكي، أن سيارة اصطدمت بالبوابة الخارجية، لمجمع البيت الأبيض.


القبض على السائق المتسبب في الحادث

وأكد أنه تم احتجاز السائق، وهو يخضع للتحقيق بخصوص "سبب وطريقة" ارتكابه الحادث.
وأوضحت السلطات أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن كان خارج المدينة وقت وقوع الحادث، الذي وقع حوالي الساعة 6 مساءً.


يأتي هذا بعد حوالي شهر من اتهام رجل من ولاية ديلاوير بالقيادة، تحت تأثير الكحول، بعد أن اصطدمت سيارته بطريق الخطأ، بموكب الرئيس الأمريكي جو بايدن.


وحسب "سكاي نيوز" فقد كان بايدن وقتها يستعد لمغادرة مركز الاقتراع في الولاية، عندما اصطدمت سيارة الرجل بإحدى سيارات الدفع الرباعي التابعة للحرس.

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