"حميدتي" فاجأ الجميع بلقائه رئيس هذه الدولة

قائد الدعم السريع يظهر مع رئيس أوغندا: اضافة اعلان



أسباب نشوب الحرب التي أشعلها الفلول بمعاونة قياداتهم في القوات المسلحة



ظهر قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في صور رفقة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في العاصمة الأوغندية "كمبالا".ومصدر الصدمة أن سياسيين كبار وصحفيين وحتى سفير السودان بليبيا ظلوا يؤكدون مقتل "دقلو".وعن اللقاء، كتب الرئيس الأوغندي على حسابه منصة اكس: “رحبت بالفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب السابق لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، في وطني في رواكيتورا. وخلال اجتماعنا، أطلعني على الوضع الحالي في السودان".من جهته، قال حميدتي: "سعدت اليوم بزيارة جمهورية أوغندا الشقيقة ولقاء فخامة الرئيس يوري موسيفيني، وناقشنا خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان وما ترتب على ذلك من معاناة للشعب السوداني".وأضاف: "قدمت لفخامة الرئيس موسفيني شرحا مفصلا حول أسباب نشوب الحرب التي أشعلها الفلول بمعاونة قياداتهم في القوات المسلحة والجهات التي تعرقل الحل وتدعم استمرار الحرب، طرحت أيضًا رؤيتنا للتفاوض ووقف الحرب وبناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة".وتابع: الرئيس موسفيني أكد دعمه الكامل لشعبنا والعمل على دفع جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان، مشيرًا إلى أنه سوف يسخر كافة إمكانياته وعلاقاته لمساعدة السودانيين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخهم.واستكمل: "نشكر فخامة الرئيس موسفيني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما نشكر الشعب الأوغندي على تضامنهم واستضافتهم أعداد كبيرة من السودانيين الذين دفعتهم ظروف الحرب لمغادرة السودان. لا زلنا متمسكين بمخرجات قمة رؤساء الإيقاد التي انعقدت في جيبوتي، وسنمضي في تنفيذ ما التزمنا به من أجل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن كاهل شعبنا واستعادة الأمن والاستقرار لبلادنا".