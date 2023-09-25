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الدعم السريع تقصف مقرا لقيادة الجيش السوداني

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الدعم السريع
أ أ
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تجددت الاشتباكات في الخرطوم مجددا بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما أفاد شهود عيان بأن قوات الدعم قصفت اليوم الإثنين محيط القيادة العامة للجيش من ارتكازاتها جنوب الخرطوم.

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أعمدة الدخان:


وشوهدت أعمدة الدخان ترتفع في محيط المكان، فيما قصفت مسيرات للجيش موقعا للدعم قرب المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم.

إلى ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في منطقة شرق النيل بمدينة بحري. وقصف الجيش بشكل عنيف منطقة الاشتباكات.

وكانت عدة مواقع عسكرية حساسة، لاسيما مقر القيادة العامة للجيش شهدت خلال الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة بين الطرفين.


عمليات القتال:

يأتي استمرار عمليات القتال في وقت تتأزم فيه الظروف الاقتصادية والإنسانية للمواطنين في مدن العاصمة مع شح مياه الشرب في عدد من أحياء أم درمان وبحري.

ومنذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل الماضي، عندما تحول توتر مرتبط بخطة مدعومة دولياً للانتقال السياسي إلى صدام مباشر بعد 4 سنوات من الإطاحة بعمر البشير في انتفاضة شعبية.

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