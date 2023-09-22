يونيسف: 14 مليون طفل سوداني بحاجة لدعم إنساني عاجل

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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن 14 مليون طفل سوداني بحاجة إلى "دعم إنساني عاجل" وسط تواصل القتال في البلاد. اضافة اعلان

جاء ذلك في بيان للمنظمة الأممية بالسودان بمناسبة اليوم العالمي للسلام الموافق 21 سبتمبر من كل عام، نشرته عبر منصة "إكس"، أمس الخميس.





حقوق الأطفال في السودان



وأضاف البيان: "في يوم السلام العالمي ندعو إلى الإنهاء الفوري للقتال في السودان واحترام حقوق كل طفل وحمايتها".دعم إنساني لـ14 مليون طفل سودانيوتابعت المنظمة الدولية أن "14 مليون طفل في السودان بحاجة إلى دعم إنساني عاجل".وأكدت ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة فورًا لإنقاذ الأرواح والسماح للأطفال بالازدهار".انعدام الأمن الغذائي في السودانوفي 18 أغسطس الماضي، قالت "يونيسف" إنها تحتاج بشكل عاجل إلى 400 مليون دولار لتقديم الدعم إلى 9 ملايين طفل في السودان.فيما قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" مطلع الشهر ذاته، إن أكثر من 20 مليون شخص يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في البلاد.ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، منذ منتصف إبريل الماضي، اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.