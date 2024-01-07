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للمرة الثانية .. تأجيل لقاء "البرهان" و"حميدتي" في جيبوتي

البرهان وحميدتي
البرهان وحميدتي
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أعلنت الخارجية السودانية تلقيها إخطارا من "الإيجاد" بتأجيل لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع قائد الدعم السريع "دوقلو" في جيبوتي.اضافة اعلان

"البرهان" يتلقى إخطارا بتأجيل لقاء "حميدتي"


وأضافت: "قبل ساعات من مغادرة البرهان لجيبوتي للقاء دقلو أخبرتنا "الإيجاد" بالتأجيل ولا نعرف السبب حتى الآن". وتعد هذه المرة الثانية التي يتأجل فيها اللقاء.

وكانت وزارة الخارجية أكدت التزامها بتحقيق السلام وفق إعلان جدة للمبادئ الإنسانية، واضعة شرطًا لبدء محادثات جديدة مع قوات الدعم السريع.

وشددت الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، على الالتزام بالسلام وفق ما أعلنه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان بجيبوتي.

ولفتت إلى أن التزام مليشيات الدعم السريع بإعلان جدة وإخلاء منازل المواطنين شرط لبدء محادثات جديدة، مشيرة إلى أن قوات الدعم تفرض حصارًا على مناطق سكنية كاملة في الخرطوم.

كما أوضحت أن توقيع حميدتي اتفاقًا مع مجموعة سياسية مؤيدة له قد يمهد لتقسيم البلاد.

اتفاق مايو في المملكة:


وفي مايو من 2023، وقع الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" بالتعاون مع المملكة والولايات المتحدة الأمريكية على "إعلان جدة" الذي ينص على الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وأكد الطرفان، بحسب نص الإعلان "الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، والاتفاق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوية رئيسية، والالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات".

كما نص الإعلان على السماح بمرور آمن للمدنيين في السودان لمغادرة مناطق الأعمال العدائية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، وإجلاء الجرحى والمرضى دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك.

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