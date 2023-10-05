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صحيفة تواصل الالكترونية

الجيش السوداني: مقتل 9 مدنيين في قصف للدعم السريع بالخرطوم

الحرب في السودان
الحرب في السودان
أ أ
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أعلن الجيش السوداني، عن مقتل 9 مدنيين وإصابة 15 آخرين "في قصف لقوات الدعم السريع على مركز صحي" بمنطقة السامراب بمدينة بحري شمالي الخرطوم.اضافة اعلان

مقتل 9 سودانيين

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، في تسجيل صوتي عبر صفحة الجيش الرسمية على "فيسبوك"، مساء الأربعاء، إن "ميليشا الدعم السريع قامت بقصف مسجد حاج سعد والمركز الصحي الملحق به، بمنطقة السامراب شمالي مدينة بحري".
وأضاف: "أدى القصف إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 15 آخرين".

هجوم على مقر الفرقة 16
وذكر المتحدث باسم الجيش السوداني أن الفرقة 16 مشاة التابعة للجيش صدت هجومًا على مقرها في ولاية جنوب دارفور، "حشدت له مليشيا الدعم السريع آلاف المرتزقة".
ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة 21: 00 تغ.
ومنذ اندلاع الاشتباكات، في منتصف إبريل الماضي، يتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال الذي خلف أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلاً عن أكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

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