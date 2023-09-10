الجيش السوداني: مقتل 30 عنصرًا من "الدعم السريع" غربي البلاد

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أعلن الجيش السوداني، عن مقتل 30 عنصرًا من قوات الدعم السريع في اشتباكات بين الجانبين بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، غربي البلاد. اضافة اعلان





مقتل 30 عنصرًا من "الدعم السريع"



الهجوم على سلاح المدرعات



وقال متحدث الجيش العميد نبيل عبد الله، في بيان، أمس السبت، إن "قوات في الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر اشتبكت مع المليشيا المتمردة (الدعم السريع).وتمكنت من دحرهم وتكبيدهم خسائر بلغت 30 قتيلاً وعددًا كبيرًا من الجرحى، واستلمت عددًا من العربات القتالية".وأضاف البيان أن "المليشيا (الدعم السريع) حاولت مجددا اليوم الهجوم على سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، وتمكنت قواتنا من دحرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأفراد (لم يحددها) وتدمير عدد من العربات القتالية".وذكر أن قوات الدعم السريع واصلت انتهاكاتها بحق المدنيين، حيث قامت بقصف عشوائي استهدف مناطق شمالي مدينة أم درمان (غربي العاصمة)، أدى إلى مقتل 3 مدنيين.ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع بهذا الخصوص حتى الساعة 22: 55 (ت.غ).والسبت، توسعت دائرة الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، في مدن العاصمة الخرطوم والفاشر.ووفق تنسيقية لجان المقاومة (نشطاء) بمدينة الفاشر: "تجددت الاشتباكات باستخدام جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالقطاع الشمالي للمدينة".ومنذ منتصف إبريل الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات بعدة مدن لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.