مصرع 7 أشخاص وإلغاء رحلات القطار بسبب السيول في دولة عربية (صور)

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تسببت السيول في الجزائر في وفاة عدد من الأشخاص، حيث أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر مصرع 7 أشخاص وفقدان اثنين آخرين في ولايتي تلمسان والبيض.





السيول في الجزائر:



إلغاء رحلات القطار:



وأوضحت أن ذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه الوديان بعد أمطار غزيرة هطلت في المنطقة.وكشف بيان للحماية المدنية، أمس الأحد، أن الأمر يتعلق بـ4 أشخاص، رجلان وامرأتان، تم انتشالهم من سيارة جرفتها مياه أمطار واد الدالية بولاية تلمسان.بينما تم انتشال ثلاث جثث، امرأتان ورجل، جرفتهم المياه بواديي الدفلى وبن جراد، في ولاية البيض، بالجنوب الغربي للبلاد.وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أصدرت تنبيها خاصا من يوم الجمعة الماضية، يفيد بتساقط أمطار رعدية على المناطق الغربية للبلاد، متوقعة تجاوز كمياتها 40 مليمتر.من جهتها أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إلغاء رحلة القطار "تڨرت – الجزائر العاصمة" أمس الأحد، ورحلة "الجزائر العاصمة – تڨرت" لليوم الإثنين.وأوضحت الشركة في بيان لها، أن إلغاء هذه الرحلات تم بشكل استثنائي بسبب التقلبات الجوية الأخيرة والرياح القوية التي عصفت بالجنوب الشرقي للبلاد.