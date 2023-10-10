السودان.. 4 قتلى جراء قصف مستشفى غربي الخرطوم

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قالت نقابة أطباء السودان، إن 4 أشخاص قتلوا، وأصيب أكثر من 20 آخرين، جراء تعرض مستشفى بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم للقصف. اضافة اعلان





قصف مدفعي للمستشفى



وقالت النقابة (غير حكومية) في بيان، أمس الاثنين: "تعرض مستشفى النو التعليمي بأم درمان، لقصف مدفعي مكثف صباح الاثنين، أدى لوفاة 4 أشخاص وأكثر من 20 جريحًا وسط المدنيين، وخروج المستشفى عن الخدمة".وأشار البيان إلى أن "قصف مستشفى النو التعليمي يأتي بعد قصف مركز السامراب الصحي بمدينة بحري شمالي الخرطوم، في 3 أكتوبر 2023، الذي أدى إلى 14 وفاة".وأوضح أن "مواصلة استهداف المرافق الصحية هو استهداف مباشر لحياة المدنيين ممتلكاتهم".واعتبر أن ذلك يندرج ضمن "جرائم حرب مكتملة الأركان ظلت تُرتكب في حق الوطن والمدنيين الأبرياء على مدار الشهور السابقة".اتهام الدعم السريع بقصف المستشفىمن جانبها، اتهمت لجان مقاومة كرري بأم درمان (ناشطون)، قوات الدعم السريع بقصف مستشفى النو التعليمي.وقالت في بيان عبر صفحتها على فيسبوك " ننقل لكم بكل أسف قصف قوات الدعم السريع لمستشفى النو التعليمي ضمن عدد من أحياء منطقة الثورة بأم درمان".الدعم السريع يتهم الجيش بقصف المستشفىبدورها، قالت قوات الدعم السريع في بيان عبر منصة إكس: "تعرض مستشفى النو التعليمي بأم درمان صباح أمس (الاثنين) لقصف من مواقع مليشيا البرهان (الجيش)، بسلاح المهندسين في أم درمان".وأضاف: "وذلك بهدف إجبار المنظمات الدولية والكوادر الصحية على إخلاء بعثاتها العاملة في مناطق سيطرة قواتنا، ومن ثم إجبار المدنيين على النزوح من مناطقهم".ولم يصدر عن الجيش السوداني تعقيب بهذا الخصوص حتى الساعة 17: 20 (ت.غ).ومنذ منتصف إبريل يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.ويتبادل الجيش بقيادة البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.