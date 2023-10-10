الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

السودان.. 4 قتلى جراء قصف مستشفى غربي الخرطوم

قصف مستشفى بالخرطوم
قصف مستشفى بالخرطوم
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قالت نقابة أطباء السودان، إن 4 أشخاص قتلوا، وأصيب أكثر من 20 آخرين، جراء تعرض مستشفى بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم للقصف.اضافة اعلان

قصف مدفعي للمستشفى

وقالت النقابة (غير حكومية) في بيان، أمس الاثنين: "تعرض مستشفى النو التعليمي بأم درمان، لقصف مدفعي مكثف صباح الاثنين، أدى لوفاة 4 أشخاص وأكثر من 20 جريحًا وسط المدنيين، وخروج المستشفى عن الخدمة".
وأشار البيان إلى أن "قصف مستشفى النو التعليمي يأتي بعد قصف مركز السامراب الصحي بمدينة بحري شمالي الخرطوم، في 3 أكتوبر 2023، الذي أدى إلى 14 وفاة".
وأوضح أن "مواصلة استهداف المرافق الصحية هو استهداف مباشر لحياة المدنيين ممتلكاتهم".
واعتبر أن ذلك يندرج ضمن "جرائم حرب مكتملة الأركان ظلت تُرتكب في حق الوطن والمدنيين الأبرياء على مدار الشهور السابقة".

اتهام الدعم السريع بقصف المستشفى
من جانبها، اتهمت لجان مقاومة كرري بأم درمان (ناشطون)، قوات الدعم السريع بقصف مستشفى النو التعليمي.
وقالت في بيان عبر صفحتها على فيسبوك " ننقل لكم بكل أسف قصف قوات الدعم السريع لمستشفى النو التعليمي ضمن عدد من أحياء منطقة الثورة بأم درمان".

الدعم السريع يتهم الجيش بقصف المستشفى
بدورها، قالت قوات الدعم السريع في بيان عبر منصة إكس: "تعرض مستشفى النو التعليمي بأم درمان صباح أمس (الاثنين) لقصف من مواقع مليشيا البرهان (الجيش)، بسلاح المهندسين في أم درمان".
وأضاف: "وذلك بهدف إجبار المنظمات الدولية والكوادر الصحية على إخلاء بعثاتها العاملة في مناطق سيطرة قواتنا، ومن ثم إجبار المدنيين على النزوح من مناطقهم".
ولم يصدر عن الجيش السوداني تعقيب بهذا الخصوص حتى الساعة 17: 20 (ت.غ).
ومنذ منتصف إبريل يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.
ويتبادل الجيش بقيادة البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-10 at 2.32.27 AM (1)
2:37 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

التضخم يخنق ألمانيا .. ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق

WhatsApp Image 2023-10-10 at 2.13.42 AM
2:15 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

لوكسمبورج .. أغنى دولة أوروبية تواجه أزمة سكنية

السفر الطائرة
1:38 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

طائرة قادمة من إيران تثير الفزع في ألمانيا .. ماذا حدث؟

زلزال
1:01 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

هزة أرضية تضرب شمال شرق العراق

اقرأ أيضا

مخبأة بإحكام.. إحباط تهريب كمية من الكوكايين بدولة عربية

تفاصيل البيان المشترك للوزراء المعنيين بشؤون المناخ في الدول العربية

أمير منطقة القصيم يصدر قرارًا باستحداث ثلاث وحدات إدارية جديدة

وزير النفط الكويتي يكشف أولى الخطوات بشأن البنية التحتية لحقل الدرة

وزير الخارجية يصل بغداد ويبحث العلاقات الثنائية مع نظيره العراقي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الحرب في السودان 4:18 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

الجيش السوداني: مقتل 9 مدنيين في قصف للدعم السريع بالخرطوم

حرب السودان 12:28 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مأساة حرب السودان.. من صحفي ومعلم إلى بائع أسماك وسائق تاكسي (تقرير)

عبد الفتاح البرهان 2 5:02 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

البرهان: ماضون نحو الانتهاء من الحرب في السودان

14 مليون طفل سوداني يحتاجون إلى دعم 9:47 ص الجمعة، 22 سبتمبر 2023

يونيسف: 14 مليون طفل سوداني بحاجة لدعم إنساني عاجل

اقرأ أيضا

edwan_IS_67453
4:57 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

"الصحة الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بوقف استهداف الأطقم الطبية

قصف برج غزة
4:46 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

استشهاد ٥٠ فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة

اشتباكات
12:10 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في الضفة واعتقال العشرات

رحلات فرنسا
12:01 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وبدأت الحرب على "بق الفراش".. الأردن تطبق بروتوكول الحشرات على رحلات فرنسا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

رجل بلا مال
4:38 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"رجل بلا مال".. بريطاني يعيش دون استخدام للنقود منذ 15 عامًا

تطبيق ماجنيفير
3:56 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"جوجل" تطلق تطبيقًا يُسهّل قراءة النصوص غير الواضحة

ولي العهد والرئيس المصري
12:48 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري

ولي العهد
12:30 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني

الضمان الاجتماعي
12:20 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

خطوات تعديل رقم الهاتف الجوال على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

مسجد الصلاة الأذان
12:10 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

الثلاثاء 25 ربيع الأول.. 4 ساعات بين صلاتي العصر والعشاء بالمدينة المنورة