أمريكا وبريطانيا تقرران معاقبة 11 روسيًا على صلة بهجمات إلكترونية

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أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما قررتا اليوم، فرض عقوبات على 11 روسيا على صلة بهجمات إلكترونية.

فيما نددت روسيا بقرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بـ"قذائف يورانيوم منضّب"، مؤكدة أن خطة الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بقذائف يورانيوم منضّب مؤشر على اللاإنسانية. اضافة اعلان





أمريكا تزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب



روسيا: الناتو يسعى لعسكرة منطقة آسيا



موسكو: لا يوجد حوار مع أمريكا حول القضايا الكبرى



وقال الكرملين: إن الولايات المتحدة مسؤولة عن عواقب تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، لافتًا إلى أن إرسال واشنطن للأموال المصادرة من رجال أعمال روس لدعم أوكرانيا إجراء "غير قانوني".وأكد في بيان له، أن المزيد من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن يؤثر على مسار العملية العسكرية.وأشار وزير الخارجية الروسي، على أن الناتو يسعى لعسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويدفعها للمخاطر، مؤكدًا أن التدريبات العسكرية بين أرمينيا والولايات المتحدة لا تساعد في استقرار الوضع الإقليمي.وكشف نائب وزير الخارجية الروسي، أن مد أوكرانيا باليورانيوم المنضب من قبل الولايات المتحدة عمل إجرامي، مبينًا أن التواصل الروسي الأمريكي بشأن القضايا الإنسانية قائم لكن لا يوجد حوار حول القضايا الكبرى.من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه سيبحث في كييف الهجوم الأوكراني المضاد والمساعدات المستقبلية وجهود إعادة الإعمار.