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أمريكا وبريطانيا تقرران معاقبة 11 روسيًا على صلة بهجمات إلكترونية

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روسيا وأمريكا
أ أ
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أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما قررتا اليوم، فرض عقوبات على 11 روسيا على صلة بهجمات إلكترونية.
فيما نددت روسيا بقرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بـ"قذائف يورانيوم منضّب"، مؤكدة أن خطة الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بقذائف يورانيوم منضّب مؤشر على اللاإنسانية.اضافة اعلان

أمريكا تزود أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب

وقال الكرملين: إن الولايات المتحدة مسؤولة عن عواقب تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، لافتًا إلى أن إرسال واشنطن للأموال المصادرة من رجال أعمال روس لدعم أوكرانيا إجراء "غير قانوني".
وأكد في بيان له، أن المزيد من المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن يؤثر على مسار العملية العسكرية.

روسيا: الناتو يسعى لعسكرة منطقة آسيا

وأشار وزير الخارجية الروسي، على أن الناتو يسعى لعسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويدفعها للمخاطر، مؤكدًا أن التدريبات العسكرية بين أرمينيا والولايات المتحدة لا تساعد في استقرار الوضع الإقليمي.

موسكو: لا يوجد حوار مع أمريكا حول القضايا الكبرى

وكشف نائب وزير الخارجية الروسي، أن مد أوكرانيا باليورانيوم المنضب من قبل الولايات المتحدة عمل إجرامي، مبينًا أن التواصل الروسي الأمريكي بشأن القضايا الإنسانية قائم لكن لا يوجد حوار حول القضايا الكبرى.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنه سيبحث في كييف الهجوم الأوكراني المضاد والمساعدات المستقبلية وجهود إعادة الإعمار.

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